日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震　約5小時後所有海嘯警報解除

日本宮崎縣在香港時間8月8日下午3時43分發生7.1級地震，之後有多次餘震。地震震央在宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。同日較早時日媒稱，震級是6.9級，後來上調至7.1級。NHK先後兩度指出，海嘯已抵達海岸，高度都是1米。NHK稱，第二波海嘯注意報覆蓋宮崎縣，時間是香港時間下午6時。



日本放送協會（NHK）稱，第一波由地震觸發的海嘯波浪料高1米，已抵達部份沿岸地區。

日本氣象廳8日晚對包括宮崎縣在內所有地方，解除海嘯警報。

據JR九州稱，受地震影響，部份鐵路將全日停駛，以評估受損情況。這包括日南線、吉都線（連接宮崎縣和鹿兒島縣的部份）；宮崎縣內的宮崎機場線；來往宮崎縣延岡與鹿兒島之間的日豐本線；來往鹿兒島縣吉松與隼人之間的肥薩線。

NHK稱，迄今尚未確認有車站設備受損。

日本放送協會稱，香港時間下午6時23分，國土交通省宮崎機場辦公室表示，在確認安全後，宮崎機場從地地時間晚上7時10分左右開始恢復航班升降。

鹿兒島機場與高知機場沒有暫停起飛和降落的安排，國土交通省稱，鹿兒島機場、高知機場目前沒有暫停起降的情況，航班正在營運中。

圖為2024年8月8日，日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震發生後，警察接報到場，在宮崎縣一棟受損建築物附近執勤。（Reuters）

NHK稱，海嘯注意報顯示，海嘯已抵達宮崎縣、愛媛縣宇和海岸、高知縣、大分縣豐後水道沿岸、鹿兒島縣東部、種子島與屋久地區等，全部估計高1米。

根據日本氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。

仙台核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。

地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光：



有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭的片段：

鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。

有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。

▼商店架上衣服狂搖不止：

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▼有網民在社交媒體X上載一次日本地震的影片稱，一間海邊酒店曾以海嘯很快到為由，要求進行疏散樓層從2樓提升至4樓或更高。網民稱影片拍攝地點是沖繩名護市週邊：

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