老撾女瘋喊「鬼要殺我」後離奇陳屍泰國豪宅　中國男友見警即逃跑

泰國春武里府芭堤雅市的一間豪華公寓發生恐怖命案，一名28歲老撾（寮國）女子被發現陳屍在浴室內，頸部有明顯的刀傷，氣管斷裂。案發現場尋獲2把刀，死者右手握著其中一把菜刀，另一把尖刀則放在洗手台上。



而他的中國籍男友在報案後卻緊急逃離現場，等到被警察找到後，連忙聲稱女友生前在房內大喊「有鬼要殺我」，隨後將他趕走，並非他所為。

死者為28歲老撾籍女子。（YouTube@AMARINTV : อมรินทร์ทีวี影片截圖）

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根據Khaosod報道，28歲的老撾籍女子帕萊瑪妮8日晚間被發現陳屍於芭堤雅的一處高級公寓內。警方獲報趕往現場時，女子已經明顯死亡，仰躺在血泊中，手握菜刀，頸部有明顯刀痕，深可見骨，且滿地都是血腳印。

死者的25歲女性友人8日下午2時接獲死者姊姊電話稱，因為聯絡不上帕萊瑪妮，希望對方可以代為協助到公寓查看妹妹情況。然而當朋友抵達公寓門口時，卻看到死者的42歲中國籍男友站在門口，並聲稱自己被女方趕出來，女友還把門反鎖。

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兩人隨後決定找來鎖匠開門，怎知房門一打開，兩人便看到死者陳屍血泊。朋友隨即打電話報警，但是死者男友卻突然逃離現場。警方找到男子，並展開調查，而他卻聲稱，自己是因為簽證過期，在泰國逾期居留4年，怕被發現，才會逃離現場，並未殺人。不過他目前已經被移民局逮捕，據悉，兩人交往約3年。

男子表示，事發當天，女友回家時精神狀況不穩定，疑似喝醉，隨後大喊，「有鬼要殺我！」並將他趕出房門，無奈之下，他只好暫時到朋友家借宿，直到回家後想要進家門進不去，才會跟女方朋友一起找來鎖匠。

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根據現場鑑定結果，兇器上只有死者的指紋，沒有其他人的痕跡，因此暫時排除他殺可能。此外，警方在現場還發現了K他命和冰毒等大量毒品。根據公寓的監視器畫面，案發當時並沒有其他人進入兩人房間，只有死者和死者男友。

警方表示，死者可能是因為吸毒過量導致精神恍惚，進而產生幻覺。死者的朋友也透露，死者平日就有吸毒習慣。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】