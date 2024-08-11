Celine Dion批評特朗普　未經授權使用首本名曲

撰文：外部來稿(國際)
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據路透社11日報道，當地時間9日，特朗普在蒙大拿州（Montana）競選集會上使用了電影《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》。該歌曲原唱、加拿大歌手Celine Dion（又譯席琳・迪翁）11日對此表示，該使用未經授權。

Celine Dion於11日在X網站發文稱，她的管理團隊及唱片公司Sony Music注意到，在蒙大拿州舉行的特朗普和萬斯的競選集會上，Celine Dion演唱的《My Heart Will Go On》的影片、錄音、音樂表演和肖像被未經授權使用。

Celine Dion表示，這種使用方式絕對沒有得到授權，並且她本人也不認可此類使用或任何類似的使用方式。她最後有些無語地補充道：「真的嗎？用這首歌……」

美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年8月9日出席在蒙大拿州舉行的競選集會。（Reuters）

據報道，當地時間9日，特朗普蒙大拿州的競選集會上，舞台附近的大屏幕播放了Celine Dion演唱的《My Heart Will Go On》和相關片段。

Celine Dion曾5次獲得格林美獎，她最出名的歌曲就是《My Heart Will Go On》。當年特朗普在2016年大選獲勝後上任時，她曾拒絕在2017年1月的總統就職典禮上表演。

《鐵達尼號》（Titanic）劇照
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