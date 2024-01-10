日本地震後MUJI無印良品「災難儲備零食」爆紅　可存放4.5年

撰文：聯合新聞網
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日本能登半島於元旦發生強震。日本位於地震活躍區環太平洋火山帶，民眾為了預防類似的災難發生，許多人會有準備防災用品的習慣。

近日就有網友曬出一款無印良品（MUJI）的儲備糧食，並笑稱該點心實在太好吃，根本「不可能當儲備糧食，5分鐘就會被我吃掉」。

推文發布後吸引破千萬網友查看，不少人也笑喊「只能以脂肪形式儲存在胃中」、「會買回家瞬間被吃完的東西，不能寫長期保存吧」。

貼文狂吸逾千萬網民查看　點圖放大看相關照片：

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一位日本網友在X平台（前身為Twitter）上發文，指出無印良品有一款儲備零食，因為實在太好吃，讓他笑稱「這種東西不可能當儲備糧食啊，5分鐘就會被我吃掉」。

原PO並貼出照片，圖中這款名為「巧克力羊羹（チョコようかん）」的點心，一盒裏有5個獨立包裝，售價為780日圓（約42港元）。

日本無印良品的官方網站則說明，在食用巧克力羊羹時，可以享受到光滑的質地和濃郁的巧克力風味。也因為這款點心的保存期限長達4年6個月，且每份含有197kcal的熱量，若不幸遇難時可以做為儲備零食食用。

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該推文目前已突破1,045.4萬次查看，日本網友紛紛嗨喊：

「真是太好吃了」

「價格超甜哈哈哈」

「我一開始還留着，但後來無法抗拒，最後我就吃了它」

「我甚至不需要5分鐘，如果你能給我2分鐘的話」

「如果我注意到這樣的東西，它就只會留在我的胃裏」

「只能以脂肪形式儲存在胃中」

「哇，無印良品好像有各式各樣的囤貨」

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粉絲專頁「魚漿夫婦」也在臉書轉發該推文，直呼「它真的很好吃」，掀起台灣網友熱烈討論：

「遇到災難時，能吃到這個真是一大安慰」

「是能作為儲備糧食，但只能儲備5分鐘的糧食？」

「會買回家瞬間被吃完的東西，不能寫長期保存吧」

「我的肚子需要儲備一點這個」

「長期？啊？它活不到長期」

「我在跟我的飢餓戰鬥，所以吃掉也沒錯」

「有試著去台灣店面找但沒看到，只有代購有看過」

「平常會買一些不會很難吃但也不是非常好吃的零食放著，這樣才不會一次吃完」

「所以儲備糧食都會故意做的很難吃，就是怕被當零食吃掉，失去作為儲備糧食的意義」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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