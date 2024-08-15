澳洲倫常悲劇　10歲華裔女童疑遭割喉殺害　母親涉嫌謀殺被捕

澳洲昆士蘭黃金海岸於8月13日下午發生一宗命案，10歲的女童蘇菲亞（Sophie Wang）在家中遭到割頸，經過搶救後仍不治身亡。警方循線展開調查，將蘇菲亞的母親、46歲的徐瑩瑩（Yingying Xu）逮捕，並指控徐瑩瑩涉嫌謀殺。



根據外媒報道，這宗命案發生在黃金海岸卡拉拉區（Carrara）的翡翠湖（Emerald Lakes），當時警方、醫護人員接報，得知當地一間房屋內發生命案，於是趕往現場。

救護人員進門後，發現蘇菲亞傷勢嚴重，於是立刻施以急救，不過並沒有挽回蘇菲亞的性命。此外，由於命案現場十分驚悚，甚至有些工作人員在完成調查後，必須接受心理輔導。

警方循線展開調查，經過約4小時左右，在命案現場附近的街區找到了蘇菲亞的母親、46歲的徐瑩瑩，並且將人逮捕、指控謀殺罪。

由於事發突然，蘇菲亞所就讀的學校師生感到不可置信，校方於14日發布聲明表達哀悼。此外，校方也派出輔導團隊，為學生、家長及教職員工提供輔導。

此次案件於8月14日進行第一次審理，不過徐瑩瑩並未出庭，目前案件仍在調查當中，徐瑩瑩也正在被羈押候審，等待11月29日出庭。

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