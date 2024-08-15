佩洛西與拜登相識半世紀　「倒拜」後由老友變零交流

美國總統拜登（Joe Biden）放棄競選連任，眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）被外界認為是民主黨內重要的「倒拜」力量。



《紐約時報》當地時間8月14日刊文稱，自拜登退選以來，認識了50年的兩人就沒有再聯繫過。報道提及，佩洛西日前接受美媒採訪時透露，她為是否能維持和拜登的關係感到擔憂，甚至「徹夜難眠」。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定放棄競逐連任的原因。（Evan Vucci/Pool via REUTERS）

《紐約時報》描述道，上世紀70年代初，剛當選聯邦參議員的單身父親拜登在訪問三藩市時，已經是當地知名籌款人的佩洛西把自己的吉普車借給他，讓他可以在城裏四處轉轉。

在接下來的50年裏，這兩名在「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）時代成長、受到美國首位天主教總統甘迺迪（John F. Kennedy）鼓舞的老派天主教民主黨人，建立起一種「自然的友誼」。

上世紀80年代末，佩洛西首次當選美國國會議員，當時她在特拉華州的里霍伯斯（Rehoboth）待過一段時間。時任特拉華州聯邦參議員的拜登曾邀請佩洛西參加一個派對，把她介紹給當地的民主黨捐款人。當時，高爾夫球手洛佩茲（Nancy Lopez）是美國熱點人物，拜登的很多朋友誤以為他要介紹的人是這位知名運動員。佩洛西後來很喜歡講這個故事。

2022年10月，佩洛西的丈夫保羅在家中遭歹徒攻擊，拜登是最早打電話的民主黨人之一。2024年5月，81歲的拜登向84歲的佩洛西頒發「總統自由勳章」，並稱她為「史上最偉大的眾議院議長」。

美國總統拜登（Joe Biden）於2024年5月3日在美國華盛頓白宮舉行的儀式上向美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）頒發總統自由勳章。（Reuters）

但僅僅過了兩個月，佩洛西就成為施壓拜登放棄連任的重要力量。作為前眾議院議長，佩洛西在民主黨內擁有巨大影響力。《紐約時報》7月18日援引知情人士的話說，佩洛西打電話告訴拜登，她看到的民意調查數據表明拜登不可能獲勝。美國全國廣播公司（NBC）7月23日報道，有三位消息人士稱，每當民主黨內呼籲拜登退選的聲音開始平息時，他們都認為是佩洛西在煽風點火，重新向拜登施加壓力。

《紐約時報》14日指出，自拜登7月21日宣布退出美國總統競選以來，他就沒有和佩洛西交談過。多家美媒指出，拜登對佩洛西很生氣。

報道稱，目前尚不清楚兩人何時會再次對話，佩洛西承認，這一「痛苦的現實」讓她夜不能寐。

8月初，佩洛西在接受《紐約客》專訪時被問及她與拜登的長期關係是否能維持下去，佩洛西回答：「我希望如此，我祈禱如此，我為此哭泣。」被問到是否為此擔心時，佩洛西表示，「是的，我為此徹夜難眠。」

《紐約時報》注意到，佩洛西最近正帶着新書《權力的藝術》巡迴宣傳，在此過程中，她直言不諱地批評拜登的團隊，但一直在避免直接批評拜登。

佩洛西曾對《紐約客》表示：「我非常愛他（拜登）。」8月初她接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時稱，「他知道我非常愛他」，並稱讚拜登是「一位非常重要的美國總統」，可以在拉什莫爾峰（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）上加上拜登。

2023年5月16日，美國華盛頓，圖為拜登（Joe Biden）與美佩洛西（Nancy Pelosi）在2023 EMILYs List晚會上托手。（Reuters）

據了解佩洛西想法的人士說，她並不願意扮演排擠拜登的角色。但也有其他接近佩洛西的人士表示，佩洛西扮演這樣的角色並不令人意外，因為她「頭腦清醒且冷血無情」，最終會做最符合民主黨利益的事情。

「了解佩洛西的人都知道，她總是專注於事業，而這些事業就是我們如何獲勝。」美國前總統奧巴馬的前高級顧問戴維·阿克塞爾羅德（David M. Axelrod）說，「她（佩洛西）顯然做出了一個判斷，並且分享了這個判斷。（拜登）總統對此並不滿意，這是可以理解的，我相信總統的感受會讓她感到痛苦。但我也認為，在她內心深處，她知道自己為民主黨和國家做了正確的事。」

報道稱，這些描述和佩洛西兩年前卸任眾議院議長以來的行事作風大不相同。作為「名譽議長」，佩洛西將自己的目標定為「只在被要求時提供建議，其他時候只關心自己的事」。

佩洛西目前仍然是聯邦眾議員。《紐約時報》稱，很多民主黨人對她在擔任民主黨眾議院領袖數十年後仍以普通議員身份留在國會感到震驚，紐約州聯邦眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在接任眾議院民主黨領袖後，曾邀請佩洛西參加每週的領導會議，但被佩洛西拒絕。

圖為2023年10月10日，眾議員佩洛西（Nancy Pelosi）前往出席民主黨黨團會議。（Reuters）

報道指出，儘管佩洛西告訴其盟友，她不願介入有關拜登未來的討論，但很明顯，很少有人可以扮演這樣的角色。

本文獲《觀察者網》授權轉載

