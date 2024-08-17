日本東京餐廳爆痢疾食物中毒 5顧客不適1人留院 遭勒令停業7天
撰文：聯合新聞網
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日本東京都港區「TOMBOY赤坂店」發生5名顧客感染細菌性痢疾事件，其中1人短暫住院，但目前所有人都在康復中，是2000年以來東京首次出現痢疾食物中毒，目前店家已被勒令停業7天。
《讀賣新聞》報道，7月31日至8月1日期間，有3組客人共5名男女在用餐後出現腹痛並腹瀉等症狀，衞生單位隨即展開調查，並在其中2人檢體中驗出志賀氏桿菌（痢疾桿菌）。
由於5人的共同點都是在TOMBOY赤坂店用餐，因此東京港區保健所認定是被店家的餐飲所感染，已處分該店從8月16日起停業7天。
根據報道，日本厚生勞動省指這是東京都2000年以來首次出現志賀氏桿菌造成的食物中毒，也是日本全國自2018年以來首例。
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