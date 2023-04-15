模仿犯｜Netflix公開幕後「血腥花絮」大量綑綁虐殺畫面嚇親網民

Netflix華語懸疑影集《模仿犯》熱播，Netflix昨（13日）釋出幕後「大魔王」特輯，深度剖析姚淳耀飾演的大魔王「陳和平」背後犯案動機與「惡」如何在劇中展現， 劇中大量受虐者遭凌遲致死的畫面，透過特殊化妝與後期特效處理，在特輯中，幕後兇手作案手段及最終慘狀曝光。



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《模仿犯》中，林心如與姚淳耀在電視台中的競爭關係，讓2人發展出許多精彩對手戲，醞釀出最終激烈動作戲，提到2人互動，林心如透露，私下對姚淳耀的第一印象是「安靜、害羞」，「但通常這類型演員在演出時，都很有爆發力的，就是會殺你個措手不及！」，林心如分享拍攝過程，直言與姚淳耀對戲，「我就很放心的讓他殺！」認為「被打」戲不難，頂多就是雙手攤平喊「來吧！你來打吧！」甚至不計較「死樣子」的美醜，笑稱拍攝角色結局戲時也沒再看回放、也沒照鏡子，所以在播出前相當好奇自己在劇中的死狀會如何呈現。

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幕後特輯中，姚淳耀抓著林心如的頭髮前後拉扯、拖著頭甩盪，過程激烈，為了避免受傷，姚淳耀不時擔心、害怕弄傷對方，每一場結束都會問：「心如姐還好嗎？」，但林心如整場都相當敬業，照樣演出「崩潰、落淚、不服輸」狀態，令他不禁讚美對手演員給了表演情緒，就多了許多安全感，「讓很放心地沉浸在角色狀態中，看著她，整個過程很享受地拍完」。

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至於該劇受虐者畫面，特輯中也曝光特效製作過程，特化指導林俞霈、陳虹汝分享，在設計傷口上會想讓每個角色都有不一樣的特點，像是劇中關鍵的斷手掌、沈嘉文（范少勳 飾）的車禍傷口、受虐女子的傷法等，都有刻意營造不一樣的傷法，也特別提及劇中田村義（黃河 飾）自殘場次其實是非常成功的，逼真程度連在現場的柯佳嬿驚呼：「他死得好好喔！」親眼目睹更有一種在搖滾區看表演的感覺，讚嘆連連。

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