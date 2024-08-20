韓女射擊手金藝智「冷面開槍」爆紅　簽約娛樂公司或進軍演藝界

韓國射擊女選手金藝智在巴黎奧運奪牌後，冷臉射擊的影片在網上瘋傳爆紅，就連Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）都稱讚她「該去演電影」。韓國娛樂公司Plfil（플필）於8月19日宣布已與金藝智簽經紀合約，透露只要滿足一條件，金藝智將不排除參與電影或電視劇的演出。



韓聯社報道，Plfil娛樂公司今日表示，將基於管理演員、藝人的經驗，支援金藝智在國內與國外的活動。Plfil指出，由於主要與演員合作，這次與運動選手簽約前考慮了很久，後來判斷在製作短影音的能力、全球的人脈，都能提供金藝智足夠的支援，讓她站上更大的舞台。

金藝智在巴黎奧運女子射擊10米空氣手槍項目奪銀，她出場其他國際大賽的影片，隨後在X （前Twitter）引發話題。許多網民稱讚她就像「007電影中的反派」、「很適合演冷酷殺手」。就連馬斯克都留言驚嘆「她該去演動作片」。美國全國廣播公司（NBC）也將她列為巴黎奧運10大明星之一。

金藝智與娛樂公司簽約後，是否代表她真的會出現在大螢幕上？對此，Plfil表示，金藝智為了讓更多人得知射擊的魅力，有必要時不排除參與綜藝節目、演出電視劇與電影。

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