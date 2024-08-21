德國22歲百萬網紅獨遊190國 列最愛旅遊地 讚亞洲這3國有驚喜
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
德國22歲百萬旅遊網紅佩夫門格斯（Luca Pferdmenges），曾獨旅環遊全球190國。
他近日接受專訪時直言，埃及是全球最被高估的旅遊勝地之一，比利時是他最不喜歡的歐洲國家，而亞洲的這3國，是被嚴重低估的秘境。
點圖放大看看佩夫門格斯的旅遊點滴：
+20
《每日郵報》報道，佩夫門格斯在TikTok擁有290萬粉絲，他表示埃及是全球最過譽的旅遊勝地之一，但並未說明為何觀感不佳。
他也呼籲應該避開馬爾代夫、毛里求斯、塞席爾群島和大部分加勒比海小安地列斯群島：
它們通常非常觀光化，除了漂亮的海灘之外，沒有太多值得一看的地方。
談到歐洲，佩夫門格斯直言比利時是他最不喜歡的國家：「在我看來，布魯塞爾（比利時首都，Brussels）晚上感覺非常不安全。」他解釋道：
許多比利時城市也相當醜陋，尤其在冬天，到處都是灰色且令人沮喪的景象。
【延伸閱讀】小紅書女日本旅遊沒現金付款 「台灣同胞神救援」獲內地網民狂讚
點圖放大閱讀：
+12
不過，這位勇敢的網紅也分享了一些最被低估的旅遊目的地，包括黑山（Montenegro，又譯蒙特內哥羅）：「令人驚訝的是，像黑山或斯洛文尼亞這樣的地方得到的認可度很低。它們是世界上最美麗的國家之一，而且很便宜，但幾乎沒有人去。」
佩夫門格斯還將烏茲別克、緬甸、不丹和「大多數拉丁美洲國家」列入他的隱藏版寶藏名單：「人們通常會忘記它們的存在，但它們往往比『經典旅遊目的地』更令人興奮，也更實惠，尤其是不丹和緬甸等鮮為人知的瑰寶。它們真的很不為人知，但卻是世界上最美麗的國家之一。」
當被問到地球上最喜歡的國家時，佩夫門格斯分享，包括墨西哥、巴西、以色列、西班牙、不丹、英國、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙和奧地利，排名不分先後。
這位不畏艱險的旅行家目前只剩下3個國家尚未踏足。
【延伸閱讀】旅遊注意｜淫狼扮外賣員入屋再邀同黨輪姦 美女力抗遭打至毀容
點圖放大看更多努內斯的照片：
+16
日本旅行｜長途巴士「1漏洞」遭自私旅客濫用 花5港元霸多1個位TikToker教新移民如何「依法侵佔空屋」 美國人嚇到不敢去旅行2遊客接連拍到「長牛角的蛇」嚇傻 高清近照曝光 動物學家解謎遊客餵河馬吃膠袋還「對斑馬鹹豬手」 印尼動物園查出車牌促道歉日本新銀紙今發行 遊客付＄注意：還有ATM便利店機器未能辨認繼讓孩子隨地大便後 中國遊客再被轟把韓國濟州島便利店當垃圾崗
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】