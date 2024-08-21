德國22歲百萬網紅獨遊190國　列最愛旅遊地　讚亞洲這3國有驚喜

德國22歲百萬旅遊網紅佩夫門格斯（Luca Pferdmenges），曾獨旅環遊全球190國。



他近日接受專訪時直言，埃及是全球最被高估的旅遊勝地之一，比利時是他最不喜歡的歐洲國家，而亞洲的這3國，是被嚴重低估的秘境。

德國22歲百萬旅遊網紅佩夫門格斯（Luca Pferdmenges）獨旅全球190國。（IG@thegermantravelguy）

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《每日郵報》報道，佩夫門格斯在TikTok擁有290萬粉絲，他表示埃及是全球最過譽的旅遊勝地之一，但並未說明為何觀感不佳。

他也呼籲應該避開馬爾代夫、毛里求斯、塞席爾群島和大部分加勒比海小安地列斯群島：

它們通常非常觀光化，除了漂亮的海灘之外，沒有太多值得一看的地方。

談到歐洲，佩夫門格斯直言比利時是他最不喜歡的國家：「在我看來，布魯塞爾（比利時首都，Brussels）晚上感覺非常不安全。」他解釋道：

許多比利時城市也相當醜陋，尤其在冬天，到處都是灰色且令人沮喪的景象。

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不過，這位勇敢的網紅也分享了一些最被低估的旅遊目的地，包括黑山（Montenegro，又譯蒙特內哥羅）：「令人驚訝的是，像黑山或斯洛文尼亞這樣的地方得到的認可度很低。它們是世界上最美麗的國家之一，而且很便宜，但幾乎沒有人去。」

佩夫門格斯還將烏茲別克、緬甸、不丹和「大多數拉丁美洲國家」列入他的隱藏版寶藏名單：「人們通常會忘記它們的存在，但它們往往比『經典旅遊目的地』更令人興奮，也更實惠，尤其是不丹和緬甸等鮮為人知的瑰寶。它們真的很不為人知，但卻是世界上最美麗的國家之一。」

當被問到地球上最喜歡的國家時，佩夫門格斯分享，包括墨西哥、巴西、以色列、西班牙、不丹、英國、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙和奧地利，排名不分先後。

這位不畏艱險的旅行家目前只剩下3個國家尚未踏足。

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努內斯（Maressa Nunes）曾是健美運動員，長相姣好，卻被打至眼窩、下巴和鼻子骨折，臉部腫脹到面目全非。（IG@alwaysbeyoucrisley）

努內斯（Maressa Nunes）曾是健美運動員，長相姣好，卻被打至眼窩、下巴和鼻子骨折，臉部腫脹到面目全非。（Facebook@Maressa Nunes）

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