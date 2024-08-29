韓國「偶像男團主音」突遭退團　涉性犯罪變過街老鼠　警方回應

韓國人氣男團NCT成員文泰一（문태일，Moon Tae-Il），在昨天晚間（28日）遭到所屬經紀公司發公告退團，證實是捲進了性犯罪的刑事案件。



警方公布，今年6月接獲一名成年女性報案，涉及NCT成員文泰一，全案調查當中。

文泰一從偶像變過街老鼠，網民紛紛湧入IG留言批評。（IG@mo.on_air）

文泰一從偶像變過街老鼠，網民紛紛湧入IG留言批評。（IG@mo.on_air）

點圖放大看文泰一照片：

+ 30

據韓聯社報道，SM娛樂昨天發表立場表示，最近確認了文泰一在性犯罪相關刑事案件中被起訴的事實，認識到該案件非常嚴重，所以決定讓他退團。

消息一出震驚韓國娛樂圈，當紅男團NCT成員文泰一，一夜之間被退團還捲入性犯罪爭議，成為過街老鼠。

原本是團內的主唱也是最年長者，今年滿30歲的文泰一人氣相當高，但所屬公司28日晚間拋出震撼彈，內文寫到：

對文泰一被指控涉及性犯罪的刑事案件，在調查過程中意識到事情非常嚴重，在與文泰一討論後他決定離開團隊。

如今正在接受警方調查。

目前最新消息，首爾警察廳透露在今年6月有「成年女性」報案予以立案調查。

【延伸閱讀】Kpop再爆醜聞 韓團「男偶像猥褻男隊友」長達4年 庭上認罪

【延伸閱讀】Kpop再爆醜聞 韓團「男偶像猥褻男隊友」長達4年 庭上認罪

點圖放大閱讀：

+ 7

文泰一早前才在直播跟大家打招呼：「我呢，大家都知道的，我過得很好，(但你真的很久沒出現了吧)，對的，真的很久了。」

其實文泰一才在去年8月遭遇車禍，大腿骨折暫停活動，只有幾次在公開場合露面，今年7月才在團體直播跟大家打招呼，8月也有登上演唱會復出。

沒想到現在居然遭退團，但風向一面倒，粉絲湧進IG貼文痛罵，就連同團成員也紛紛取消關注，官網的照片也馬上換成沒有他的版本。

而這件事也波及到剛好在個人活動出solo專輯的成員在玹，掃到颱風尾，簽名會遭延期。

目前案件細節都還沒公布，但對於喜愛他的歌迷來說，已經是無法抹滅的傷痛。

【延伸閱讀】N號房｜逼少女拍性虐影片 會員26萬 一個圖輯看清案情重點及「博士」真面目

【延伸閱讀】N號房｜逼少女拍性虐影片 會員26萬 一個圖輯看清案情重點及「博士」真面目

點圖放大閱讀：

+ 11

延伸閱讀：

美貪吃鱷魚將遊客鞋吞下肚 全身大綁癱軟遭剖肚

【本文獲「TVBS」授權轉載。】