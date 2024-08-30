朝鮮傳「破天荒」封殺中港影視作品 全因「歷史問題」？
撰文：ETtoday
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美媒自由亞洲電台（RFA）報道，朝鮮（北韓）近期把中國電影與電視劇列入「不純」影音名單，也不准民眾收聽關於中國史觀的演講錄音。
《朝鮮日報》等韓媒引用RFA報道提到，來自朝鮮咸鏡南道的消息人士26日透露，5月底至6月初公布的「不純」影音名單，除了韓國歌曲及影劇作品之外，也包括印度、俄羅斯與中國的數十部電影及連續劇。
被封殺的中國作品，包括來自香港或中國大陸的《梁山伯與祝英台》、《武林外傳》等，這些作品在朝鮮大受歡迎，幾乎所有人都看過。
消息人士表示，韓國歌曲與影劇一直都是打壓目標，這卻是中國作品第一次被列入黑名單，讓他感到相當驚訝。
此外，平壤政府也下令，禁止居民收聽或傳播有關中國史觀的演講錄音。
據我所知，這是金正恩親自批准的指示。
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據悉，這是因為平壤政府認為中國扭曲朝鮮歷史，尤其宣稱「高句麗王國」是中國境內少數民族地方政權的說法。
朝鮮羅津市一名消息人士提到：「儘管或許不知道具體細節，但現在許多普通居民、包括工廠幹部，都知道了中國扭曲韓半島歷史的情況。」
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