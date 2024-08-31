香港也要小心？印度女遊吉隆坡墜深坑生還機會渺茫　專家談1可能

印度女遊客在馬來西亞首都吉隆坡墜坑失蹤，搜救工作8月31日進入第9天，但仍一無所獲。首相署部長扎麗哈宣布，搜救行動即日停止。



48歲的印度女遊客維賈亞萊丘米（Vijiyaletchmy）23日走在吉隆坡市中心的印度清真寺路（Jalan Masjid India）時，因地面突然塌陷而掉入8米深坑後失蹤。

《星洲日報》30日指，搜救隊使用的攝錄鏡頭，在水渠拍到疑似印裔婦女身穿的沙麗衣服，漂浮在排污水道，搜救隊刻在作進一步確認。

馬來西亞水和廢水品質安全協會主席帕拉梅斯瓦蘭（Datuk G Parameswaran）告訴《海峽時報》，維賈亞萊丘米被困數天後不太可能生還，下水道系統充滿有毒氣體，如果沒有適當保護，任何人都會喪命，而污水流速最低為每秒1米，因此理論上24小時內可移動86.4公里。

馬來西亞吉隆坡2024年8月23日發生路陷，一名印度女遊客跌落8米深坑失蹤。圖為搜救人員於24日進行搜救。（Reuters）

至於為何會發生路陷，地質工程和土壤力學專家納齊爾（Nor Shahidah Mohd Nazer）認為，地下水流可能沖散土壤，也可能是管道泄漏導致土壤變得鬆動再而倒塌。

納齊爾說，事發前吉隆坡下大雨，某些地區發生水浸，這可能導致地面軟化和發生水流造成的底部侵蝕。

圖為2023年5月30日鏡頭下馬來西亞首都吉隆坡的景色。（Reuters）

香港不久前也曾發生路陷。深水埗海壇街路面6月出現面積約8米乘12米、深約4米的巨坑。有工程師估計是由於附近的地下管道出現裂縫或損毀，地下水沖走沙泥，導致水土流失，初時出現細小的洞，但慢慢擴大並導致路面下陷。

工程師學會前會長卜國明當時在電台節目上稱，管道擁有人一般會進行定期檢測，全港有超過5,000公里的地下管道，不可能每天監測，一般都是2至3年檢查一次，鼓勵市民如發現輕微沉降時，「路見不平」便應聯絡政府1823熱線。