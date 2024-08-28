英國美女才貌雙全智商178　棄牛津學位跳艷舞　大爆下海28年秘辛

天才的想法、普通人太難懂！



英國女子托德（Melissa Todd）擁有智商178的高智商，甚至贏過物理學家史蒂芬霍金、愛因斯坦，然而她在考上世界頂尖的牛津大學後，卻毅然決然休學，投入性產業，如今照自己的想法，過着自在開心的生活。

托德擁有IQ 178的高智商，卻在考上牛津大學後決定休學賣淫為生，還出書講述自身經歷。（IG@melissa_r_todd）

托德擁有IQ 178的高智商，卻在考上牛津大學後決定休學賣淫為生，還出書講述自身經歷。（IG@melissa_r_todd）

點圖放大瀏覽托德的照片：

+ 23

綜合外媒報導，托德年僅12歲就成為高智商組織門薩（Mensa）的會員，從小志願成為經濟學家。

在考上牛津大學後，她也在每次的考試中都拿A，還和前任首相卓慧思（Liz Truss）一起上過課，更被英媒譽為「英國的大腦」。

不過托德卻因為背負着沉重的壓力，常常為了學業大哭，甚至自認已到「瘋了」的地步，最後她選擇休學一年。

沒想到在這段期間，意外愛上跳舞，輾轉成為桌邊舞孃，現年47歲的，已踏入情色產業28年，一個晚上就能進帳600英鎊（約6200港元）。

【延伸閱讀】美女雙胞胎18歲起「瞞住媽媽拍AV」狂賺3000萬港幣 將挑戰這題材

【延伸閱讀】美女雙胞胎18歲起「瞞住媽媽拍AV」狂賺3000萬港幣 將挑戰這題材

點圖放大瀏覽：

+ 23

托德表示，現在她已無法重回過去的生活，自己非常喜歡現在的工作，還能到世界各地參加奢華的性愛派對，收入高達數百萬。

托德認為，性工作者承受不公正的污名，「我認識的很多性工作者都很聰明，很有創造力，因為妳要一直推銷自己」、「他們會看我不是因為我屁股很翹，是因為我很有趣」。

至今托德也出版兩本着作，講述她的人生經歷。

【相關圖輯】激靚AV女優竟係法律系高材生 父母斷絕聯繫 知道賺咁多後求和好

【相關圖輯】激靚AV女優竟係法律系高材生 父母斷絕聯繫 知道賺咁多後求和好

點圖了解更多▼▼▼

+ 37

延伸閱讀：

找老婆？外籍男跟蹤 2名女司機 威脅開車門被捕犯案內情曝光

女童廚房嬉戲誤跌入「高溫巨鍋」活活燙死 廚師為救人雙手燙傷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】