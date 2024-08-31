遊日注意｜日本擬修改入境方法　港澳台免簽證旅客需提前申報篩查

日本面對後疫情時代快速成長的旅遊，近期再次傳出有意調整新制度。



此次改變將影響大批受惠免簽入境的旅客，一旦新制度獲批准實施，未來在前往日本旅行之前，都必須事先登記申報資料並取得許可，一旦有相關「污點」、遊客很可能將無法享受免簽優惠。

日本此舉明顯是要仿效美國的「電子旅行授權系統」（ESTA），給予政府和移民機關能提前掌握和審查旅客。

目前全球有至少71個地方的公民，被允許以免簽方式入境日本旅遊，包括香港。（GettyImages）

但相對地卻也帶來不少弊端，許多外籍人士會利用免簽入境日本，並藉此進行非法移民或逾期逗留的行為。（GettyImages）

新系統會要求適用免簽的外國公民，出發前上網申報個人資料與旅行規劃，包含住宿地點和往返航班等，該國出入境機構也會進行審查。（GettyImages）

綜合《南華早報》等傳媒報道，目前全球有至少71個地方的公民，被允許以免簽方式入境日本旅遊，包含香港、韓國、英國、美國、澳洲與多個東南亞國家，這個優惠也大大提升外籍遊客赴日消費和觀光的意願。

但相對地卻也帶來不少弊端，外媒報道中提到，許多外籍人士會利用免簽入境日本，並藉此進行非法移民或逾期逗留的行為。

根據調查數據顯示，登記在案的非法滯留外國人當中，超過一半以上比例，都是來自免簽優惠的國家或地區。

為了更有效防堵非法移民，日本政府計劃推出新的旅遊授權系統，未來將要求外國遊客，入境前必須提前在線上申報個人資訊。

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外媒透露，東京打算在明年總預算中編列相關費用，目標是在2030年之前落實新制度。

新系統會要求適用免簽的外國公民，出發前上網申報個人資料與旅行規劃，包含住宿地點和往返航班等，該國出入境機構也會進行審查。

如果你曾有違規紀錄，很可能被判定存在「非法滯留風險」，屆時將失去免簽資格，如想入境日本、必須另外向領使館申請一般簽證。

雖然在現行制度下，許多航空公司在班機起飛後，就會即刻向日本政府提供乘客資訊進行審查，但即使有旅客「審查未通過」，他仍可抵達日本、甚至能獲准入境，成為潛在違規的因子之一。

根據不同護照種類，日本給予的免簽優惠效期也不同，就以台灣為例，打從2005年開始，以觀光旅遊、拜訪親友等理由前往日本，持台灣護照的旅客可享有至多90天的免簽停留優惠。但日本台灣交流協會也在官網特別強調，如有因逾期居留等原因被日本強制遣返，將不適用免簽入境優惠。

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