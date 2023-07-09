AI繪圖｜荷里活巨星變Bollywood演員？湯漢斯零違和 龍母變成咁
撰文：日本設計小站
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最近，AI又來搞事了！讓荷里活明星集體跳槽到印度Bollywood（寶萊塢）！
統一身披黃色紗麗，配上標準的燦爛笑容，一起尋找事業的第二個春天。
還有里安納度狄卡比奧、施嘉莉祖安遜、奇洛李維斯、安祖蓮娜祖莉等等（點擊放大瀏覽）：
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網友們看了，有人說雖然換了妝髮，但依舊還是很美很帥！但也有網友說， 他們真的好像人販子。
那麼，大家覺得這組AI作品怎麼樣呢？
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