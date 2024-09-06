以色列駐慕尼黑領事館附近爆槍戰　遭擊斃槍手疑伊斯蘭激進分子

以色列駐德國慕尼黑領事館附近9月5日發生槍戰，一名18歲奧地利籍槍手被擊斃，因時值慕尼黑奧運會襲擊事件52周年紀念日，令事件格外敏感。德國警方相信他是單獨犯案，將事件形容為針對以色列領事館的恐怖攻擊，稱其動機是調查的重點之一。奧地利當局則稱，槍手被懷疑是伊斯蘭激進分子。



2024年9月5日，德國慕尼黑的以色列領事館附近爆發槍戰，圖為以色列領事館前飄揚國旗。（Reuters）

2024年9月5日，德國慕尼黑的以色列領事館附近爆發槍戰，圖為現場被圍封。（Reuters）

慕尼黑警方稱，該名18歲男子在慕尼黑領事館附近，與5名警察交火時死亡。當局指槍擊或與紀念日有關，仍需進一步調查。

奧地利當局表示，槍手懷疑是伊斯蘭激進分子，有波斯尼亞血統，去年因涉嫌加入極端主義組織而被舉報。根據奧地利和德國媒體報道，槍手居住奧地利薩爾斯堡地區，最近才前往德國，其手機被發現ISIS的宣傳內容，但消息未獲證實。

以色列外交部表示，其慕尼黑領事館於事發時正關閉，以紀念1972年慕尼黑奧運會時有11名以色列運動員被殺。