以色列駐慕尼黑領事館附近爆槍戰 遭擊斃槍手疑伊斯蘭激進分子
撰文：蕭通
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以色列駐德國慕尼黑領事館附近9月5日發生槍戰，一名18歲奧地利籍槍手被擊斃，因時值慕尼黑奧運會襲擊事件52周年紀念日，令事件格外敏感。德國警方相信他是單獨犯案，將事件形容為針對以色列領事館的恐怖攻擊，稱其動機是調查的重點之一。奧地利當局則稱，槍手被懷疑是伊斯蘭激進分子。
慕尼黑警方稱，該名18歲男子在慕尼黑領事館附近，與5名警察交火時死亡。當局指槍擊或與紀念日有關，仍需進一步調查。
奧地利當局表示，槍手懷疑是伊斯蘭激進分子，有波斯尼亞血統，去年因涉嫌加入極端主義組織而被舉報。根據奧地利和德國媒體報道，槍手居住奧地利薩爾斯堡地區，最近才前往德國，其手機被發現ISIS的宣傳內容，但消息未獲證實。
以色列外交部表示，其慕尼黑領事館於事發時正關閉，以紀念1972年慕尼黑奧運會時有11名以色列運動員被殺。
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