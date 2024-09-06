Teleram創辦人杜羅夫被捕後首發聲：法國拘捕我的理由令人震驚

9月6日，社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）被捕後首次發聲。杜羅夫在Telegram發布聲明稱，法國警方上個月在巴黎機場逮捕他時使用的理由，「令人震驚」。



「上個月，我抵達巴黎後接受了警方長達4天的訊問，」杜羅夫在聲明中寫道，「我被告知，我個人可能對其他人非法使用Telegram平台負有責任，因為法國方面沒有收到來自Telegram的回覆。」他緊接着表示：「出於多種原因，這個理由令人震驚。」

杜羅夫首先否認了Telegram難以聯繫的說法。據他所說，Telegram在歐盟設有一個辦事處，電子郵件地址公開，負責接收和處理來自歐盟國家的要求；此前，他曾親自幫助在Telegram和巴黎之間建立一條熱線，以打擊法國恐怖主義。此外，法方有很多方法聯繫他並尋求幫助。

圖為2012年1月24日，社交平台Vkontakte創辦人的杜羅夫（Pavel Durov）出席在德國慕尼黑舉辦的數碼生活設計大會（Digital Life Design）並發表講話。他2006年創立俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊應用程式Telegram。（Getty）

杜羅夫強調，如果任何國家對網絡服務不滿意，應針對服務本身提起訴訟，而不是針對平台所有者。

他表示：「使用前智能手機時代的法律，以第三方在其管理的平台上犯下的罪行起訴一名行政總裁，是一種錯誤的做法……開發技術本身就已經夠難了。如果創新者知道他們可能要為這些工具的潛在濫用承擔個人責任，他們就不會開發新工具。」

杜羅夫表示，對於網絡平台來說，在私隱和安全之間建立適當平衡並不容易：必須協調隱私法與執法要求，必須考慮到技術限制，必須確保流程在全球範圍內保持一致……他提到，在無法與某個國家的監管機構就隱私和安全之間的適當平衡達成一致時，他們就會離開那個國家，例如俄羅斯和伊朗。

他還反駁有關「Telegram是無政府主義者的天堂」的觀點，稱這一說法是「錯誤的」。他辯解稱，Telegram平台用戶數量近期激增至9.5億，這導致了「成長的煩惱」，但平台每天都在進行相關處理，包括每天刪除數百萬條「有害帖子和頻道」，以及發布每日透明度報告……

最後，杜羅夫承諾，Telegram將繼續致力於維護社交網站安全，目前平台內部已經就此展開討論。

當地時間8月24日晚，39歲的Telegram創辦人杜羅夫在巴黎勒布爾熱機場被捕，引發軒然大波。

據介紹，杜羅夫出生於俄羅斯，自2010年代末以來一直居住在迪拜，現在同時擁有俄羅斯、法國、阿聯酋，以及加勒比國家聖基茨和尼維斯的多個國家護照。

杜羅夫被捕後，俄羅斯官員密集發聲，要求法國政府釋放杜羅夫，並對逮捕行為作出解釋。俄最高人權官員莫斯卡爾科娃表示，對杜羅夫的逮捕是對言論自由的打擊。俄駐法大使館表示，他們要求法國政府解釋，但是法國政府在這個問題上暫時拒絕合作。

馬斯克也連發多文諷刺歐洲沒有言論自由，要求釋放杜羅夫，並用法語寫道：「自由。自由！自由？」

圖為2016年2月23日，即時通訊應用程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）舉行的世界流動通訊大會（Mobile World Congress）上發表主題演講。（REUTERS）

對於外界質疑，法國總統馬克龍26日回應表示，杜羅夫被捕是正在進行的司法調查的一部分，並非政治決定。他稱，杜羅夫被捕後，自己看到了有關法國的「虛假訊息」，但法國堅定致力於「言論自由」，無論是在社交媒體還是在現實生活中，「自由」是在法律框架內行使的，以保護公民並尊重他們的基本權利。

同日，負責該案的巴黎檢方在一份媒體聲明中稱，杜羅夫是因為涉及網絡犯罪調查而被逮捕並拘留的。對此，Telegram平台在官方聲明指出，該平台遵守歐盟法律，其內容審核政策符合行業標準。

杜羅夫先在2006年創立社交平台Vkontakte，圖為他2012年1月在德國慕尼黑出席論壇活動（Getty）

當地時間8月28日，法國巴黎檢方宣布，杜羅夫被正式指控十餘項罪行和違法行為，包括為有組織團體非法交易管理在線平台——他或因此面臨最高十年監禁，以及共謀參與兒童色情影像傳播、走私毒品、拒絕與執法部門合作等。杜羅夫還因涉嫌對自己六歲的兒子實施「嚴重暴力行為」而受到調查。

杜羅夫保釋金為556萬美元，被禁止離開法國領土，須每週兩次向法國警方報到。

路透社認為，巴黎檢方的這份聲明並不意味着杜羅夫已在法國法律框架下被定罪，但表明檢方認為有足夠的案情值得開展深入的官方調查。

本文獲觀察者網授權轉載。

