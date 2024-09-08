韓媒報道朝鮮教育片　披露偷看韓劇下場：少女上銬受審淚流滿面

韓國廣播公司（KBS）在9月4日獲得公開一段「朝鮮教育影片」，片中一名朝鮮少女因觀看「韓劇」而受到嚴厲懲罰。其中少女被戴上手銬淚流滿面，甚至就連家庭背景也被公開。朝鮮多次透過公開審判和懲罰，來阻止韓國等其他國家的文化產品流入，甚至強調，「與這種『癌症』（指韓國影視）的鬥爭應被視為國家生死攸關的問題。」



因觀看韓劇被公開戴上手銬被捕，少女們低着頭坐在前排。（YouTube截圖 / @KBS News YouTube）

根據KBS報道，影片是朝鮮當局自今年5月以來，製作的10部教育影片之一，其中少女因觀看韓劇，而被戴上手銬公開逮捕。影片中，少女們低着頭坐在前排，一名摘下口罩的少女站在咪高峰前，淚流滿面，而她的個人資料也被曝光，是16歲傳輸技術高級中學的學生。

KBS報道，這類影片總共有10個，每個長度超過2小時，其中大多數是在2021年5月之後製作的。

朝鮮教育影片旁白稱，幾名學生因觀看和傳播「不純潔的出版宣傳材料」，包括韓國電視劇，受到法律的嚴厲懲罰。多名十幾歲的朝鮮女學生因觀看韓劇被公開戴上手銬被捕，並對女學生的母親嚴厲批評，「如果你好好教育和培養你的孩子，他們就不會因此陷入犯罪的深淵，那該有多好。」

朝鮮多次透過公開審判和懲罰，來阻止韓國等其他國家的文化產品流入。這段朝鮮教育影片甚至強調，「與這種『癌症』（指韓國影視）的鬥爭應被視為國家生死攸關的問題。」

這非朝鮮第一次因為人民觀看韓劇判罪，過去有高中生因此觸法後，甚至遭判處死刑。甚至今年有2名平壤的「突擊隊」女性隊員，就因為在工作時討論《淚之女王》的劇情，被同事檢舉後，於6月中旬被逮捕，7月時戴腳鐐出席批鬥大會。

外媒指出，不只是韓國，就連中國的《梁山伯與祝英台》等電影和戲劇，近期罕見被列入朝鮮的「不純」錄像製品名單中。此外，與中國歷史觀相關的演講音檔，也被金正恩下令禁止傳播，知情人士指出，此舉疑似與中國「扭曲朝鮮歷史」有關。

延伸閱讀：加拿大男網上分享朝鮮電視節目 網民：畫面好似倒退50年

+ 29

相關圖輯：朝鮮官方開設YouTube頻道宣傳平壤 女主持容貌清秀打卡不同景點

+ 10

延伸閱讀：

迷昏妻讓72人性侵！她蜷縮淪玩偶 法怪翁噁笑「邊拍邊參戰」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】