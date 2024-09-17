巴基斯坦男子涉圖暗殺美國政客　紐約出庭否認恐怖主義等控罪

一名被指與伊朗有聯繫的巴基斯坦男子，9月16日在美國紐約市出庭，否認一項企圖跨國恐怖主義罪，以及一項僱兇謀殺罪。他被指涉嫌密謀暗殺一名美國政客，以報復美軍刺殺革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。



46歲的麥錢特（Asif Merchant）7月15日在德州被捕，16日在紐約市布魯克林出庭並否認控罪，法官下令還押候審。

聯邦檢察官表示，麥錢特前往美國招募人手參與其暗殺陰謀前，曾在伊朗待過一段時間。他並告訴一名機密線人，他並計劃從一名目標手上竊取文件，以及在美國發動抗議活動。

圖為2024年9月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）於內華達州拉斯維加斯出席集會。（REUTERS）

圖為2024年9月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場遭到疑似企圖暗殺，大批警員趕抵現場。（Reuters）

路透社：前總統特朗普被列可能目標

路透社引述知情人士稱，被告將前總統特朗普（Donald Trump）列為可能暗殺的對象，但並未正式將對方列入計劃。特朗普於2020年的總統任內，批准對蘇萊馬尼發動無人機攻擊。

法庭文件未交代被告的目標名單，也未有實際攻擊行動。 但無跡象顯示，被告與近期兩宗特朗普險遭暗殺案有任何關聯。