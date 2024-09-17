巴基斯坦男子涉圖暗殺美國政客 紐約出庭否認恐怖主義等控罪
撰文：蕭通
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一名被指與伊朗有聯繫的巴基斯坦男子，9月16日在美國紐約市出庭，否認一項企圖跨國恐怖主義罪，以及一項僱兇謀殺罪。他被指涉嫌密謀暗殺一名美國政客，以報復美軍刺殺革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。
46歲的麥錢特（Asif Merchant）7月15日在德州被捕，16日在紐約市布魯克林出庭並否認控罪，法官下令還押候審。
聯邦檢察官表示，麥錢特前往美國招募人手參與其暗殺陰謀前，曾在伊朗待過一段時間。他並告訴一名機密線人，他並計劃從一名目標手上竊取文件，以及在美國發動抗議活動。
路透社：前總統特朗普被列可能目標
路透社引述知情人士稱，被告將前總統特朗普（Donald Trump）列為可能暗殺的對象，但並未正式將對方列入計劃。特朗普於2020年的總統任內，批准對蘇萊馬尼發動無人機攻擊。
法庭文件未交代被告的目標名單，也未有實際攻擊行動。 但無跡象顯示，被告與近期兩宗特朗普險遭暗殺案有任何關聯。
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