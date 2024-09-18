特朗普再遇企圖行刺　美國特勤局：特朗普臨時通知要打高球

美國特勤局告訴共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump），他要繼續打高爾夫球，特勤局就需要更多時間為他制定更多安全規劃。



《紐約時報》9月17日引述兩名知情者的話說，特朗普臨時才通知特勤局，他要在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場打球。由於球場面積太大，特工不得不放棄對周邊的巡視。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）17日受訪時表示，要巡視像高爾夫球場這種被街道和高大灌木叢包圍的大型場地，需要花費大量時間和人力。

他說：「對於這麼大的區域，你需要提前安排時間以進行『掃查』，確保『掃查』萬無一失，這表示你需要在那裏部署人員和資源，以確保萬無一失。」

特勤局和特朗普競選團隊之間的緊張關係加劇，特勤局代理局長Ronald Rowe Jr.已告訴特朗普，如果他想繼續打高爾夫球，就需要進行更多安檢工作。

圖為2024年9月15日，涉嫌企圖刺殺共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）的疑犯魯斯（Ryan Wesley Routh），案發當日被捕。（Martin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS）

Ronald Rowe Jr.說，特工沒有提早檢查特朗普的高爾夫球場，那是因為特朗普15日打高爾夫球並不是一個官方活動。

特朗普當天下午在他位於西棕櫚灘的高爾夫俱樂部打球時，一名持槍男子出現在球場附近。特勤局特工發現疑犯持械後向他開槍，疑犯丟下槍開車逃離。之後，這名58歲的疑犯魯斯（Ryan Wesley Routh）被警方逮捕。

兩名知情者說，特朗普很遲才通知特勤局他要打高爾夫球，特工錯失了更早發現魯斯躲在樹林裏的機會。

2024年9月16日，美國佛羅里達州，圖為美國特情局代理局長Ronald Rowe Jr.在特朗普再度遇刺後發表講話。（Reuters）

根據美國聯邦調查局的刑事訴狀，魯斯被特工發現前，已在高爾夫球場附近的樹林裏待了近12個小時。

Ronald Rowe Jr.16日強調，特朗普7月在費城競選集會遭遇暗殺未遂後，特勤局已經加強對他的保護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

