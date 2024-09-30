新加坡發展部長：第四代領導層與中國交往看重延續性

新加坡國家發展部長李智陞表示，總理黃循財領導的第四代領導層與中國交往的方式將着重於延續性，在前幾任領導層奠定的良好基礎上推進，兩國將通過應對氣候變化、老齡化問題等共同挑戰深化關係。



在中國訪問的李智陞9月27日在天津接受新加坡媒體採訪時指，新中關係源遠流長，建國總理李光耀很早就強調新加坡與中國建立良好關係的重要性，他當時就預見中國將成為一個龐大經濟體、一個大國。

李智陞說：「我們得益於站在巨人肩上，新中雙方都如此。」

李智陞強調，新加坡希望廣交朋友，繼續與所有大國和國家進行貿易、友好往來與合作，這符合新加坡的利益。

圖為2015年10月23日，新加坡時任內政部高級政務部長李智陞在北京出席「安全促發展」中國東盟執法安全合作部長級對話期間，與中國國務委員、公安部長郭聲琨會面。 （新華社）

他說，在對華關係方面，新加坡希望繼續深化新中關係，找到既能推進兩國利益的合作方式。他以氣候變化等領域為例指出，雖然兩國面積差異巨大，但都面臨這方面的生存威脅，並正尋找共同的解決和應對方法。

李智陞在訪華期間，分別在天津和北京，與中共政治局委員、天津市委書記陳敏爾，以及中國住房和城鄉建設部部長倪虹會面。

陳敏爾27日在天津迎賓館與李智陞會面時，在開場白中說，自己與李智陞去年5月和12月見過面後，「又一年過去了」。他說：「我們再聊聊以後的合作，你有什麼好的建議，你儘管說。」

陳敏爾於2022年底擔任中共天津市委書記後，這是他第三次與李智陞見面。兩人上一次見面是去年12月，李智陞陪同時任副總理黃循財訪華。

2024年8月15日，駐新加坡大使曹忠明會見新加坡國家發展部長李智陞，就中新雙邊合作交換意見。（外交部網站）

李智陞在受訪時說，他與陳敏爾總結了自新中關係升級至「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，以及天津生態城建設綠色發展示範區方案升級後，雙方過去幾個月在推出政策包、促投資等方面推進的工作。

李智陞在2019年接任新津經貿理事會聯合主席，分管天津生態城已有五年，也到訪生態城五六次。

他說，這是個很好的機會，讓他能夠了解海外，尤其在中國是如何辦事的，不僅能與中央和省級領導人互動，還能與地方上的主任、局長、院長等互動，更深入了解他們。

李智陞認為，除了與鄰國馬來西亞和印尼之外，沒有任何雙邊關係能提供如此近距離互動的機會。

李智陞說，他跟現有天津領導班子和住建部領導團隊一年半來會面三次，雙方建立起融洽關係，在明白各自立場、利益和關切點後，有助於推進雙方共同利益，以及為企業提供支援。例如，天津生態城管委會在聽到新方反饋後，幾年前設立了一站式服務中心，以更好地協助新加坡企業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

