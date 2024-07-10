東京最受外國遊客歡迎景點排行榜出爐　繁簡中文用家愛好大不同？

近日發佈的一份榜單顯示，teamLab Planets已經成為東京首都圈內最受外國遊客喜愛的景點。



你可以光著腳全身心地沉浸在這個巨大的藝術空間裡，從中獲得奇妙的體驗。相較於日本人，外國遊客對這裡的認知度更高。

teamLab官網圖片。（teamlab.art）

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Inbound（入境遊）相關綜合新聞媒體「訪日Lab」運營的mov公司（東京澀谷），以首都圈（1都3縣）400處旅遊景點為對象，通過分析網上的外文評論，發佈了獨家評定的人氣排行榜。

調查實施於2023年11月18日至12月3日期間，從Google Map公佈的網路評論中提取了2756條外文評論。

點圖放大看看詳細排名以及簡體中文、繁體中文使用者最愛去的東京景點有什麼不同：

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teamLab Planets TOKYO DMM力壓東京迪士尼樂園、淺草寺、澀谷十字路口等熱門景點，以絕對優勢位列榜首。

它擁有由4個巨型作品空間和2個庭園構成的「可以在水中徜徉的博物館，讓人能夠與花融為一體的花園」，在光腳行走的過程中，你可以沉浸式地欣賞巨型藝術作品，這種概念似乎贏得了外國遊客的支援。

分別從英文、中文簡體、中文繁體、韓文、泰文評論來看，teamLab Planets在英文和泰文評論中位列榜首。東京迪士尼樂園在中文繁體和韓文評論中位列第一，橫濱中華街在中文簡體評論中位列第一。

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teamLab Planets和淺草寺在全部5種外文評論中均進入了前10名。既有歷史底蘊，又是東京中心地帶「城市綠洲」的新宿御苑和明治神宮，也在各種外文評論中得到了普遍支持。

雖然前10名多是東京的旅遊景點，但在中文簡體和泰文評論中，神奈川縣的旅遊景點分別佔據了3席。而縱觀韓文評論，比較獨特的是2座美術館進入了前10名，它們是根津美術館和國立西洋美術館。

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