美軍二戰「太平洋幽靈船」沉沒78年被尋獲「完好無缺」直立於深海

海洋無限探勘（Ocean Infinity）1日宣布，在北加州外海找到美軍驅逐艦斯圖爾特號（USS Stewart DD-224）船骸。這艘軍艦又稱「太平洋幽靈船」（Ghost Ship of the Pacific），二戰期間曾服役於美國和日本，後來在1946年一次海軍演習中，被當成靶船擊沉。



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尋找船骸

海洋無限探勘的三艘水下自動航行器於8月1日出發，使用聲納與多音束聲納系統對海底掃描長達一天。調查人員分析蒐集到的資料，發現斯圖爾特號的清晰影像，位在大約3500英呎（約1067公尺）深的海底。



「初步聲納掃描顯示，斯圖爾特號大致完好無損，船身...幾乎直立在海底，」海洋無限探勘聲明稿指出：

「以這艘軍艦的年齡來看，這種保存程度十分罕見，並且使它可能成為目前保存最完好的美國海軍四煙囪驅逐艦之一。」



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海事考古學家戴爾加多（James Delgado）表示：

「保存完好的斯圖爾特號提供了獨特機會，可以研究20世紀早期驅逐艦設計。」



獨特歷史

二戰期間服役的數千艘美國海軍艦艇中，斯圖爾特號的歷史可能是最特別的。哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報導，它隸屬美國海軍亞洲艦隊，駐紮於菲律賓馬尼拉。



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1942年2月，斯圖爾特號在一次交戰中受損，到印尼爪哇島進行維修，因日軍逼近而被放棄。後來日本海軍把它當作巡邏艦。盟軍飛行員回報，稱看到斯圖爾特號在敵線後方運作，其美式設計特別顯眼，因此被稱為「太平洋幽靈船」。

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1945年日本戰敗，這艘驅逐艦在日本廣島縣吳市被發現。美國海軍將它重新命名為斯圖爾特號並拖回舊金山，次年當作靶船沉沒。

戴爾加多說：

「從美國海軍服役，到被日本俘虜，再回到美軍手中的歷程，使它成為太平洋戰爭錯綜複雜的有力象徵。」



今日美國報（USA Today）報導，美國海軍歷史與遺產司令部主任、退役海軍少將考克斯（Samuel Cox）表示：

「無論是在戰役中喪失或被當作靶船而擊沉，軍艦永遠都是主權財產。了解這些沉船的位置與狀況很重要，這樣才能根據美國軍用沉船法案，保護它們免受未經授權的干擾。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】