Booking.com電腦版及App版「同房不同價」　1晚房價可差2000元

讀者們如果秋季或冬季有計畫前往歐洲旅行，訂住宿前得先注意。



知名訂房網站Booking.com被外媒發現，使用其電腦網站和專屬手機App預訂，家庭房定價很可能出現最高50%差距，電腦訂房「非常不划算」。

Booking.com被外媒發現使用其電腦網站和專屬手機App訂酒店，定價可出現最高50%差距。（Booking.com截圖）

倫敦Cumberland酒店1晚房價竟相差逾2000港元 點圖放大瀏覽：

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《每日郵報》專門以英國與歐陸多個熱門景點進行調查，同時使用Booking.com的電腦版網站與App訂購，發現測試的30間旅館，如果透過電腦版網站訂購，其價格會比手機App預訂，高出至少4%、最多52%的差距。

由於本次測試專門針對家庭旅遊，分為4人家庭訂兩房和3人家庭訂1房，其中在《每日郵報》測試中，差距最大的、發生在英國倫敦。

該城市一間鄰近海德公園的坎伯蘭酒店（The Cumberland hotel），4人家庭如果預訂2房，透過Booking.com電腦版網站訂購，每晚需要588英鎊（約5995港元），但如果你使用App訂購、每晚則只需要388英鎊（約3956港元），價差竟高達200英鎊（約2039港元）。

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歐洲熱門度假勝地西班牙馬略卡島（Majorca）與特內里費島（Tenerife），也能查詢到不少案例，有的酒店一晚價差高達55英鎊（約560港元），透過電腦版網站訂購的，平均比App貴49英鎊（約499港元）。

購物專家批評，這種做法根本是故意引人上釣，在資訊不對等的情況下，讓消費者成為冤大頭。

面對外媒提出的質問，Booking.com僅表示，酒店有權自己決定售價，手機App一直都有提供專屬優惠，相關廣告宣傳上都有告知消費者，他們也是以專屬優惠，吸引更多顧客使用和安裝App。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】