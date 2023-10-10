旅遊注意｜訂酒店「4人房」可否6個人入住？有業者表示會這樣處理
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
隨著科技發達，大多旅客出遊前會先在網路上訂酒店。
不過有住宿業者抱怨，有客人訂了4人房，最後現場卻來了6個人，讓他相當傻眼。
貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。
其他業者留言斥寵壞西客 透露他們都是直接這樣做（點圖放大閱讀）：
+10
原PO在粉專《靠北住宿2.0》發文指出，旅客在訂房網訂了4人房，怎料現場來了3大3小，真的好誇張。
他進一步透露，這組客人一開始是媽媽先進來登記付款，然後爸爸跟著進來，不一會兒，一名小男孩後面跟著另一個小孩，還牽著更小的弟弟，最後面還有阿嫲，總共6人報到入住。
業者無奈表示，「傻眼了！兩張床要睡6個人，不擠嗎？網民不要揶揄我說，你還不是給他們入住了，是的是住了，但這是有訂單的，想請問其他業者，你們遇到這種都是如何處理呢？謝謝」。
【同場加映】搭飛機有冇遇過後座乘客呢個「乞人憎行為」？網友用一招成功制止（點圖放大瀏覽）：
+22
對此，網友紛紛回應，「超過入住人數，都會收費用，訂房網入住規定也清楚」、「按規定來辦，該加錢就得加，不給就不接」、「請他們加開房間或是收他們人頭費」。
「訂房人數與現場人數不符合，我們都是直接取消他們的訂單。不要害怕被怎麼樣，千萬不能縱容、寵壞這種西客，不然苦的是自己和其他旅宿業者。」
【延伸閱讀】飛機座位留上手惡臭嘔吐物「張凳仲濕」 乘客要求換位竟遭趕下機（點圖放大瀏覽）：
+17
也有過來人分享，「以前做寵物民宿時，曾經遇到平台訂雙人房，上面標註兩位大人入住，抵達時來了兩位大人、兩位5歲孩子、兩隻大狗」、「前幾天一組訂4晚4人房的旅客，偷偷住5個人，且不問加費、不告知。我們已經很平價了，他們寧可買棉被和睡袋」。
不過也有網友說，「以台灣住宿價格，4人房價住6個人，是比較合理」。
酒店用剩番梘去咗邊？「回收再用」過程曝光震驚網民：唔知好過知旅遊注意｜酒店房門底驚見長勾伸入 內行網友教幾招防賊人入侵御宅族注意 日本秋葉原有女僕Cafe已變「風俗劏客店」埋單嚇一跳旅遊注意｜帶「環保飲管」美國登機被捕 機場警揭原因：可被判監有片慎入｜升降機門「突然打開」 印尼女踏空墜𨋢槽慘死空姐揭飛機「噁心秘密」 呢啲飲品全部有伏 家長沖奶粉最好咁做【旅遊注意】坐飛機千萬別脫鞋或穿瑜伽褲 專家揭空難時保命秘訣
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】