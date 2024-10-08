颶風海倫妮｜美媒：德桑蒂斯拒接賀錦麗救災通話　質疑有政治目的

美媒10月7日稱，共和黨籍佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在颶風海倫妮（Helene）吹襲當地後，拒絕接聽民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）有關災後恢復事宜的通話。德桑蒂斯的助手透露，他認為相關通話或夾雜政治目的，因此故意迴避與賀錦麗通話。



2024年10月5日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國北卡羅來納州視察風災造成的損失。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（NBC）7日報道，德桑蒂斯的助手表示：「賀錦麗試圖聯繫我們，但我們沒有回應。」

德桑蒂斯同日下午在記者會上否認曾拒絕接聽賀錦麗的電話，並表示不知道賀錦麗曾致電他。他強調： 「我不確定他們（賀錦麗）曾致電誰，他們沒有致電我。」

2024年9月26日，美國佛羅裡達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在塔拉哈西（Tallahassee）緊急行動中心舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

德桑蒂斯表示，總統拜登（Joe Biden）曾致電詢問災情事宜，但當時德桑蒂斯正在飛機上，因此未能接到電話。

拜登10月3日親自視察佛州受災地區，但由於德桑蒂斯當時正在其他地區舉行記者會，2人並未見面。知情人士稱，拜登團隊曾邀請德桑蒂斯參與視察災情，但後者並未出席。

報道稱，颶風海倫妮自9月27日登陸佛州，至今已造成200多人死亡，部份地區仍在應對嚴重洪水災情和進行廢墟清理。