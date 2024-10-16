美國大選｜賀錦麗VS特朗普政綱：對移民立場迴異　對華政策相似？

美國大選11月5日開鑼，目前臨近大選尚不足1個月。美國兩黨推出的候選人對國內各個議題分別有何看法，對華政策有何異同？綜合民主黨與共和黨兩位2024年美國總統候選人的公開選舉政綱，以及兩人過往傾向和相關表態，本文將大致梳理並總結其中脈絡。



特朗普（Donald Trump）：現年78歲，美國共和黨籍總統候選人、美國第45任總統。

賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）：現年59歲，美國民主黨候選人、現任也是美國首任女性副總統。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

兩人在多個議題上立場迴異，例如在對移民立場，特朗普大力批評非法移民，賀錦麗方面則支持允許美國公民的無證配偶申請綠卡。特朗普更指海地移民吃貓狗，又稱部份移民是「殺人犯」及擁有「壞基因」等，引來白宮批評。

在對華方面，兩方則有相似之處，包括均認為中國帶來威脅，賀錦麗支持現今拜登政府向來對中國的看法，即視北京為對印太地區和平與穩定的「威脅」，特朗普則更多指責中國透過經濟政策「佔美國便宜」。

在動用關稅方面，賀錦麗支持現屆政府對華部份產品加徵關稅的措施，特朗普更是提議對華產品加徵60%以上關稅。

《經濟學人》10月10日刊文主張，無論誰當選，美國下任總統將是對華鷹派。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

以下是兩人的政綱要點比較：

對華政策、經濟與外交

特朗普（美國優先）

1.支持對大多數進口自外國的商品加徵10%關稅。

2.支持以加徵關稅的方式對抗中國，提議對華加徵60%以上關稅。

3.支持TikTok在美國營運，反對頒禁TikTok（與特朗普執政時期的主張相反）。

4.致力保護美國傳統汽車行業，反對電動車佔領美國市場。

5.承諾當選後盡快結束以巴戰爭與俄烏戰爭，以減少美國在軍事上的對外援助。

6.稱美國會留在北約，但前提是歐洲成員公平分擔國防費用，他認為協防舉措拉低美國經濟。

賀錦麗（沿襲拜登政府）

1.反對全面加徵關稅。

2.支持現屆政府對中國部份產品徵收針對式關稅的舉動，例如是對電動汽車徵收100%關稅，也支持拜登政府嚴格限制向中國出口先進半導體及製造設備的舉動。主張中美在台海問題上持續對話。

3.支持拜登簽署對TikTok的「不賣就禁」法案。

4.鼓勵美國生產與普及電動車，呼籲逐步淘汰傳統汽車以達成減碳的氣候協定。

5.支持保衛烏克蘭，支持以色列自衛與打擊哈馬斯，呼籲達成臨時停火。

6.支持美國協防軍事盟友，認為美國應繼續對援助北約等軍事聯盟。

2024年10月1日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在美國威斯康星州發表講話時，把手指指向前方。（Reuters）

移民與社會

特朗普（保守主義）

1.加強邊境巡查，承諾打擊非法移民，還授權地方執法部門協助驅逐非法移民。

2.支持各個州自行裁決墮胎案，支持懷孕20週後禁止墮胎，但認為受性侵而懷孕的女性有權墮胎。反對將墮胎納入醫療保險，避免讓納稅人出資幫助她們墮胎。

3.反對加大跨性別人士權益。

賀錦麗（加大弱勢權益）

1. 反對拆散家庭，並贊成允許美國公民的無證配偶申請綠卡，同時提高尋求庇護人士獲批庇護身份的准入門檻，禁止非法越境者尋求庇護，合法赴美的「勤奮移民」則應該獲得通向公民身份的途徑。

2.支持女性的墮胎權，反對美國推翻的憲法保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），認為需要立法保護女性墮胎權。

3.支持保護跨性別人士的權益，支持拜登修訂法案保護跨性別學生權益。