拜登推遲出訪德國及安哥拉　集中應對颶風米爾頓

颶風米爾頓（Milton）料10月9日登陸佛羅里達州，美國總統拜登（Joe Biden）為此推遲訪問德國和安哥拉的行程，被指對將在德國拉姆施泰因（Ramstein）舉行的援烏會議造成打擊。拜登8日強調，米爾頓或是佛州逾一個世紀以來最嚴重風暴，敦促已被發疏散令的民眾「立即撤離」，稱攸關生死。



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拜登預定10日至13日對德國國事訪問，為近40年來首有美國總統訪德，拉姆施泰因的援烏會議將在期間舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macro）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等計劃出席。

但白宮表示，拜登將推遲前往德國和安哥拉的行程，以進行應對米爾頓的準備工作，及繼續處理颶風海倫妮（Helene）的災後工作。拜登8日表示，他認為現在不能出國，但希望重新能安排行程及會面。

圖為2024年10月2日，佛羅里達州中北部遭颶風海倫妮（Helene）造成破壞的情況。（Congresswoman Kat Cammack/via REUTERS）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示， 如果德國遭受暴風雨襲擊，他也會做出與拜登一樣的決定，但希望拜登能重新安排國事訪問，形容是「非常重要的會晤」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）近幾星期一直強調，拉姆施泰因會議對烏克蘭極為重要。在8日晚間的視象講話，他沒有提及這次會議，也沒有提及拜登將會缺席。