4級颶風米爾頓將登陸佛州　規模增倍或百年最強　太空人直擊風眼

颶風米爾頓（Milton）料最快10月9日稍後時間登陸佛州，被指可能是佛州逾一個世紀以來遭遇的最強風暴。米爾頓威力於9日稍減至4級，風速仍超過每小時230公里，且風場（wind field）規模擴大一倍，料為佛州帶來4.5米的風暴潮，影響人口密集的坦帕（Tampa）、聖彼得堡（St Petersburg）和薩拉索塔（Sarasota）沿岸，部份地區已開始受強風影響。



美國太空總署（NASA）航天員Matthew Dominick分享畫面，顯示從太空看到的米爾頓，稱是從目前停靠在國際太空站的太空探索技術公司（SpaceX）旗下龍飛船（Crew Dragon）「奮進號」（Endeavour）太空艙窗口拍攝。



全國兩日各至少1,800航班取消

美國國家颶風中心（NHC）警告，米爾頓或成為有史以來對佛州中西部破壞最大的颶風之一。 佛州超過483公里的沿海地區，已有數百萬人接到疏散令。 而受佛州機場關閉影響，根據航班追蹤網站 FlightAware 顯示，全國9日及10日各有超過1,800個航班取消。

隨着風暴逼近，當局的警告越趨急迫，民眾也越趨緊張。薩拉索塔縣應急部門稱，在預計高達4.5 米的風暴潮中，留在該縣屏障島（barrier islands）上的民眾恐難逃一劫，「如果你選擇留下來，請確保手頭有救生衣」。

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沿海城市空無一人如鬼城

不少民眾已響應撤離命令。據媒體航拍影片顯示，沿海的金銀島市（Treasure Island）街上空無一人，猶如鬼城。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在9日上午表示，目前尚不確定米爾頓將在何處登陸，但肯定佛州西海岸的所有地方都料遭嚴重影響。