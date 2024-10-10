清邁爆50年來最嚴重水災5人死　飄來棺木嚇壞人　官方急忙解話

撰文：中天新聞網
出版：更新：

泰國北部最近受暴雨、洪災所苦，觀光勝地清邁（Chiang Mai）也發生50年來最嚴重水患，造成至少3人死亡、2頭大象被淹死，還有人在學校附近發現被沖出來的棺材，嚇得連忙上網發文協尋。

泰國北部發生洪災，清邁民眾在一所學校附近發現無主棺材，嚇得馬上在網絡發文協尋。（Facebook / @กลุ่ม เชียงใหม่108 CM108）

泰媒《Thaiger》報道，有當地居民於10月8日在Facebook群組發文，表示在塔沙拉（Tha Sala）的蒙福特學院（Montfort College）中學附近發現一具木質棺材，「誰的棺材麻煩趕快來拿，我們不敢動」。

貼文傳開後，不少網友開玩笑留言惡搞：

．「『主人』是不是已經跳水逃走」
．「死者現在安全嗎」
．「這是隨機盲盒，打開來有機會贏得一番賞」
．「失主在裏面」

清邁水災｜水淹至胸口　中國遊客乘軍車撤離　豪華酒店區受災嚴重清邁嚴重水災逾500遊客被困　泰國北部約100頭大象緊急轉移

此消息隨後也引起清邁市政府關注，官方表示該棺材裏面是空的，沒有死者使用過，目前已將這具棺材送到公墓保管，並在網絡發文，呼籲失主前來認領。

延伸閱讀：颶風海倫妮蹂躪美國　網紅風暴中直播露營呃Like遭批「傻的嗎？」

+16
遊泰國注意｜政府籲提防「生豬肉」　鏈球菌個案12死149聽力受損以色列北部遭真主黨大規模火箭炮襲擊　首次有平民死亡美國大選｜颶風重創北卡州恐削特朗普票源　議會放寬災區投票規定日本奈良鹿傷人事件增　團體推警報制度　料10.10發嚴重注意報土耳其航空59歲機長突魂斷空中　客機緊急降落紐約機場巴西山泥傾瀉港口崩塌1兒童失蹤　外媒：或200人遭活埋

延伸閱讀：

他嗨釣大尾鯰魚！剖開驚見人類指甲和皮膚　真相竟是有人落水被吃了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

水災
自然災害
天氣
極端天氣
熱話
泰國
中天新聞網