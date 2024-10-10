清邁爆50年來最嚴重水災5人死　飄來棺木嚇壞人　官方急忙解話

泰國北部最近受暴雨、洪災所苦，觀光勝地清邁（Chiang Mai）也發生50年來最嚴重水患，造成至少3人死亡、2頭大象被淹死，還有人在學校附近發現被沖出來的棺材，嚇得連忙上網發文協尋。



泰國北部發生洪災，清邁民眾在一所學校附近發現無主棺材，嚇得馬上在網絡發文協尋。（Facebook / @กลุ่ม เชียงใหม่108 CM108）

泰媒《Thaiger》報道，有當地居民於10月8日在Facebook群組發文，表示在塔沙拉（Tha Sala）的蒙福特學院（Montfort College）中學附近發現一具木質棺材，「誰的棺材麻煩趕快來拿，我們不敢動」。

貼文傳開後，不少網友開玩笑留言惡搞：

．「『主人』是不是已經跳水逃走」

．「死者現在安全嗎」

．「這是隨機盲盒，打開來有機會贏得一番賞」

．「失主在裏面」



此消息隨後也引起清邁市政府關注，官方表示該棺材裏面是空的，沒有死者使用過，目前已將這具棺材送到公墓保管，並在網絡發文，呼籲失主前來認領。

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