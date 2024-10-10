疑睇錯指示　中國女司機韓國逆線衝高速公路　致車禍4死傷｜有片

一名40多歲的中國女子，近日在韓國京仁高速公路逆向行駛，引發連環車禍，導致1人死亡、3人負傷。警方也公布意外發生時的影片，可以看到她在匝道緩緩逆向行駛後，右轉進入高速道路時，多車閃避不及發生追撞。



即睇事發經過截圖：



中國女子在韓國高速道路逆向行駛，引發1死3傷意外。（YouTube截圖 / @MBN News）

中國女子在韓國高速道路逆向行駛，引發1死3傷意外。（YouTube截圖 / @MBN News）

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《東亞日報》報道，韓國警消人員表示，10月7日清晨5點20分左右，一名中國女子駕車在京仁高速道路行駛時，於富平交流道區間逆向行駛後，與一輛廂型車發生碰撞，導致廂型車後方的1噸卡車等5輛車連環追撞。這起車禍導致一名70多歲貨車駕駛當場失去心跳，送醫後宣告不治，另有3人負傷送醫，沒有生命危險。

為了處理這宗意外，京仁高速公路往首爾方向在早上通勤時間塞車約2小時。警察關係人士指出，肇事女子持有韓國發行的駕駛執照，當時正要從京畿道華城前往仁川上班，車上沒有其他乘客。她在匝道逆向行駛後，於高速道路上右轉的過程中引發意外。

警方目前在調查意外發生的確切原因，肇事女子在偵訊時透露，因為看錯導航指示，才會逆向行駛。警方今後將依《交通事故處理特例法》進行調查。

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