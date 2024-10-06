美國男「半個腦外露」淡定行街　傷口明顯嚇壞途人｜慎入

美國田納西州（Tennessee）街頭拍攝的影片，近日在網上瘋傳。畫面中可以看到一名男子前額明顯缺損凹陷，彷彿「大腦外露」，在大街上肆意走動。



許多民眾看到他後大吃一驚，紛紛上前詢問他是否需要幫助，都被他拒絕。男子的母親近日接受訪問，透露兒子罹患精神疾病，多年前發生車禍後導致頭部重創。

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綜合《newschannel5》等外媒報道，一名網友9月底在社群媒體分享影片，驚呼「有個男的在納什維爾（Nashville）到處走，他的整個大腦都露出來了」。從畫面中可看出，男子走在街上，前額明顯缺損，但沒有流血。該影片立刻掀起討論，一名網友在美國知名論壇「Reddit」指出，他詢問男子是否需要幫助後，男子回絕並表示「我很好」。

田納西州當地電視台記者貝雷斯（Nick Beres）表示，頭部受傷的男子是39歲的遊民約翰遜（Jonathan Johnson），他7年前遭遇車禍時頭部重創，在頭部裝了鋼板固定，但這幾個星期，他的頭上卻出現駭人的開放性傷口，在納什維爾街頭流浪。

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他的母親戴維斯（Lisa Davis）受訪時解釋，兒子去年再次受傷，必須移除頭部的鋼板，但在鋼板重新安裝前，他就擅自離開醫院，認為醫生沒辦法治好他，不願接受手術。她也透露，兒子罹患躁鬱症與思覺失調症，曾經濫用藥物。儘管她和家人多次試圖幫助兒子，都被拒絕。

幸好在好心人幫忙下，約翰遜已住進集體生活設施，準備重返醫院接受治療。貝雷斯表示，聽到能接受手術並再次裝上鋼板，約翰遜喜出望外。當地市議員賀夫曼（Jordan Huffman）也表示將鼎力幫助約翰遜，認為當地政府在幫助像約翰遜這樣的市民時，還有進步空間。

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