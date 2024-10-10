Chanel前行政總裁Arie Kopelman病逝　公司悼念：具遠見領導者

法國奢侈品牌公司香奈兒（Chanel）前行政總裁兼營運總監科佩爾曼（Arie Kopelman）10月7日晚去世，終年86歲。其女兒Jill Kargman在社交媒體Instagram上證實科佩爾曼的死訊，並透露死因是胰臟癌。



科佩爾曼在1985年加入香奈兒擔任總裁，當時「老佛爺」、設計師Karl Lagerfeld才剛加入香奈兒約兩年，兩人一起走過公司的大力發展時期，科佩爾曼一直領導公司，至2004年退休。

美國雜誌《女裝日報》（WWD）8日稱，香奈兒公司發聲明，讚揚科佩爾曼是一位富有遠見的領導者，為公司制定雄心勃勃的計劃，奠定公司業務的基礎。

公司在聲明中強調：「他以富有魅力和同理心而聞名，體現出領導者的品質。他留下非凡的專業和個人遺產。」

女兒Jill Kargman則在IG上發文稱，她得知父親的死訊後傷心，但很感激科佩爾曼在診斷出胰臟癌後仍然克服重重困難，繼續生活近一年半的時間。

她表示：「搞笑、慈愛、機智的父親向所有人灌輸他對生活中一切事物的熱情......他閃爍的眼睛、富有感染力的精神和智慧將被所有認識他的人記念。」