「鑑抄達人」控賀錦麗著作抄襲　49頁報告踢爆：整段複製維基百科

奧地利作家、外號抄襲獵人（Plagiarism Hunter）的Stefan Weber在10月14日發布一篇長達49頁的報告，稱在美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的著作中發現27處抄襲，包括一些未在書中按規範註明、整段複製維基百科及其他來源的內容。



圖為10月2日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)在佐治亞州視察並慰問。（Reuters）

Weber在報告中提到，賀錦麗在她與作家Joan O'C Hamilton合著、出版於2009年的首本書籍《Smart on Crime》裏面，提及紐約市Midtown Community Court地方法院時涉嫌抄襲維基百科，指控她的用語與維基百科的一篇文章的用語極其相似，但在書中卻缺少引用和轉述處理。

一般而言，在學術性文章、書籍中需要對來自外部內容進行引用等處理，並在文末進行註明來源，否則有機會被視為抄襲。

保守派活動家、因扳倒涉嫌抄襲的前哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）而出名、來自曼克頓研究所（Manhattan Institute）的研究員Christopher Rufo認同Weber的觀點，美媒14日引述他指控賀錦麗：「逐字逐句地抄襲了未註明來源的文字。」

2024年10月14日，美國賓夕法尼亞州，圖為美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出席競選集會。（Reuters）

Rufo指賀錦麗著作全書約6.5萬字，共200頁，其中5個大段落約500字涉嫌抄襲。

著有美國暢銷書《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）的美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance），在社交平台上嘲笑賀錦麗，指她甚至沒有寫過「她自己的書」。