法國球星麥巴比被控強姦受查　發文反擊：「假新聞！」

瑞典媒體 Aftonbladet日前報道，法國球星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）因涉嫌性侵被當地警方調查。麥巴比透過代表否認指控。



上周，麥巴比因養傷而未有參與法國隊對以色列和比利時的比賽，而是前往瑞典旅遊。他於本月10日現身瑞典首都的 Chez Jolie 餐廳，當晚又去了 Stureplan 的 V 夜總會；其後他與友人乘坐黑色客貨車返回酒店，翌日再坐私人飛機回法國。

報道指，麥巴比在夜總會預訂了私人房間，這並不常見。而瑞典檢控部門表示，警方接獲10月10日在斯德哥爾摩市中心一間酒店發生的強姦案報告，但沒提及疑犯身份。該媒體稱麥巴比就涉嫌強姦接受了警方調查。

今季轉投皇馬的麥巴比，近況不俗，兩場入了3球。（Getty Images）

麥巴比周二在社交平台X稱報道是假新聞，又暗示事件與自己和前東家巴黎聖日耳門（PSG）的薪資糾紛有關。其公關團隊亦否認指控，批評瑞典傳媒散播誹謗訊息，指相關報道虛假及不負責任。