足球｜麥巴比稱在PSG有人令他不快　傳轉會皇馬痛失5年薪酬

基利安麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）周二（4日）正式加盟皇家馬德里，成為近日足球界最受關注新聞。

他出席法國國家隊記者會時，被問到在舊東家PSG過得是否快樂，麥巴比表示多年來一直都很開心，但有一件事曾讓他不快。



麥巴比以國家隊隊長身份出席記者會，但無可避免地被問到轉會皇馬一事。（路透社）

離開PSG，加盟皇馬，麥巴比在這中間擾攘多年，終於周二成事。代表法國隊的記者會上，他春風滿面，面帶微笑地回答記者問及轉會問題：「我感到很快樂、自由（liberated）及鬆了一口氣。我很榮幸能夠來到這間世上最佳球會。」

提到PSG時，他否認在巴黎過得不快樂：「（若這樣說）便是在那些保護我的人臉上打一巴掌，我在球會一直很開心。不過有些人和事件令我不快，我不能（將情緒）展露出來，因為我是球隊領袖，沒有人會跟隨一個總是悲傷的人。」

麥巴比表示，在PSG有某些人及事令他不快，但未有確實說明。（路透社）

麥巴比未有說明令他不快的確實人物及事件，不過問到因拒絕續約，而在上季初被踢到預備隊訓練之事時，他表示：「當時球會人士當着我面，很粗暴地告知我，我不會再為PSG上陣。」雖然同樣未有指名道姓，但外界不難猜測出是主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）。

這名法國球星續表示，拯救他的人，是之前傳出不和的教練安歷基（Luis Enrique）：「若不是他和甘波斯（Luis Campos，球會顧問），我不會再踏足球場。因此我今年的目標有所不同，雖然整體低於我的標準，但光是能上陣、跟隊友一起比賽及贏得錦標，便是我最大榮幸，當然下季我不會滿足於此。」

季中曾一度傳出麥巴比與安歷基不和。（Getty Images）

傳PSG扣起麥巴比薪酬

麥巴比離開PSG，以自由身加盟皇馬，自然讓PSG損失不少。雖然The Athletics表示，相信兩間球會暗地有所協議，不過法國《隊報》報道指，艾卡利法扣起麥巴比大筆薪酬及獎金，以在今次事件中挽回面子。

傳艾卡利法扣起麥巴比大筆薪酬及獎金。（路透社）

報道稱，PSG不會支付他4月、5月的薪金，以及2022年續約時的忠誠獎金，總值8000萬歐元。BBC指麥巴比在皇馬年薪為1500萬歐元，簽約5年，換句話說，這筆被扣起的金額比他整個合約期得到的薪酬還多。

此外，據Capology資料，麥巴比在PSG的年薪為7200萬歐元，今次轉會雖有1.5億歐元的簽字費，但整體收入依然大減。如此大犧牲下仍堅持要轉會到班拿貝球場，可見麥巴比離開PSG及加盟皇馬的決心。