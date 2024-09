Maggie Smith逝世：「哈利」憶述首次對話情景　粉絲舉魔杖致意

英國女星、奧斯卡影后Maggie Smith(瑪姬史密斯)9月27日逝世,她生前演活《哈利波特》(Harry Potter)麥教授(Professor McGonagall)、《唐頓莊園》(Downton Abbey)老夫人等角色,她離世消息傳出後,《哈利波特》眾星紛發文悼念,「哈利」丹尼爾拉德克里夫(Daniel Radcliffe)更分享與她首次對話的內容,大讚她友善,「榮恩」路拔格連(Rupert Grint)則稱難忘在戲中與她共舞一幕。

《哈利波特》在全球廣受歡迎,不少粉絲則湧到美國環球影城的「霍格華茲城堡」前,群眾高舉魔仗的畫面在網絡熱傳。



Maggie Smith的演員兒子Toby Stephens與Chris Larkin在一份聲明中表示:「9月27日周五清晨,她在醫院安詳地去世。」

「哈利波特」憶述首對話:你要我叫你女爵士嗎

「哈利」(Harry Potter)丹尼爾拉德克里夫9月27日在社交網站發文講述,他早在《哈利波特》前,便與Maggie Smith合作過,他拍攝首部影視作品《塊肉餘生記》(David Copperfield)時,Maggie Smith是同戲演員,當時9歲的「哈利」根本不知道Maggie Smith是大名鼎鼎的影后,只知道「我父母得悉我會和她一起工作後,嚇一大跳。」

他續稱當時得知Maggie Smith是獲授勳的女爵士(Dame)後,他問Maggie Smith的第一句話便是「你要我叫你女爵士嗎?」(Would you like me to call you Dame?)

他指Maggie Smith笑了出來,然後回覆的意思是「別開玩笑了!」(don't be ridiculous)的話,他指「我記得見到她時很緊張,但她立刻讓我放鬆下來。」

《哈利波特》另一演員「榮恩」(Ronald Weasley)路拔格連發文稱,「她非常很特別,總是很幽默,而且永遠很友善。我非常幸運能夠與她在同一劇組,尤其幸運的是能夠與她共舞。我會懷念你。」

「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson)也發文向Maggie Smith致敬,並稱「她永遠是我在《哈利波特》內最喜歡的老師。因她讓我想起自己的母親,她也是一位教師。」

邊抗癌邊拍攝《哈利波特》

生於1934年的Maggie Smith,2000年代初開始出演《哈利波特》系列電影「麥教授」時,已經接近70歲,至2009年她確診患上乳癌,使得她在拍攝《哈利波特—混血王子的背叛》(Harry Potter and the Half-Blood Prince)期間,是一邊抗癌一邊拍攝。

她後來憶述「那真是糟糕。你確實感到病得很厲害。而且我沒有了頭髮。我可以戴上假髮,我就像一顆水煮蛋。」

她之後也是在身體不佳的狀態下拍攝《哈利波特-死神的聖物》,她也曾對此感到擔心「我認為就是這年齡會發生的事,它會把你擊倒,你需要更長的時間恢復,你的復原力沒有那麼好,我會擔心一個人在電影或戲劇中需要投入多少精力。」

她最後並沒有放棄拍攝《哈利波特》,且更在2010年代開始拍攝《唐頓莊園》,成為她近年另一部知名作品。

Maggie Smith後來在2015年於著名清談節目《The Graham Norton Show》談到《哈利波特》對她的影響,她指「很多『細蚊仔』會走過來跟我打招呼,這很令人愉快。」(A lot of very small people used to say hello to me and that was nice.)

她又笑稱曾有小朋友問她「你真的是一隻貓嗎?」此因在《哈利波特》中,「麥教授」擁有轉化成貓的能力。

哈利波特粉絲湧環球影城致意

Maggie Smith於9月27日在倫敦逝世,正是《哈利波特》「校長鄧不利多」、另一知名演員Michael Gambon離世(2023年9月27日)的一年後。

她過世後,網絡流傳不少粉絲湧到美國環球影城的「霍格華茲城堡」前的畫面,他們一起高舉魔仗,以示向她致意。