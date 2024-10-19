整片上顎遭割斷　座頭鯨被超速渡輪狠撞　血染大海重傷死亡｜有片

法屬玻里尼西亞大溪地（Tahiti）附近水域發生恐怖意外，一頭年輕的座頭鯨遭超速行駛的渡輪猛烈衝撞，一大片上顎被切斷，大量鮮血染紅海水，因傷勢過重無法游到水面，痛苦數小時後不幸淹死。



座頭鯨重傷畫面令人慘不忍睹：（圖片已經處理，慎入）



一頭年輕的座頭鯨遭超速行駛的渡輪猛烈衝撞，一大片上顎被切斷，大量鮮血染紅海水。（Instagram截圖 / @Sea Shepherd France）

《每日郵報》報道，事發於大溪地一座港口附近，10月8日有一艘渡輪以30節速度駛離港口，遠超過5節的速限，正面撞上這頭名為「甜心」（Sweet Girl）的母鯨，導致牠經歷數小時的痛苦後溺斃。

海洋保護組織Mata Tohora創辦人班奈特（Agnès Benet）受訪說明，他們上午9時50分獲報後立刻趕往現場，但甜心很快就因鼻骨嚴重受創與骨折而死，由於牠在撞擊後無法自行浮出水面，最終不幸溺斃，慢慢沉入海底。

野生動物保護組織「海洋守護者」（Sea Shepherd）釋出潛水員拍攝的畫面，可見這頭鯨魚傷勢嚴重，上顎幾乎完全被切掉，傷口不斷噴出鮮血，試圖浮上水面時在水中劃出一道血痕，影片還錄下牠痛苦的尖叫聲。

這事件引發動保團體強烈譴責，上述2個組織已向當地政府提出正式投訴，要求展開刑事調查。

水下攝影師摩爾（Rachel Moore）4天前還曾遇見甜心，在悲劇後發文控訴，「她被殘忍毀容，忍受好幾個小時的痛苦與折磨」，「我還是不敢相信這種事發生在她身上，她對人類表現出那麼多善意與好奇，不該受到這樣的對待，人類要為她的死負責」。

慎入，影片或令人不安：



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