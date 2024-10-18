美國治安｜怪盜團闖鞋店「偷走100多隻鞋」 店主崩潰：只偷右腳
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國俄亥俄州出現一起奇怪盜竊案件。
一名鞋店老闆發現店裡約100雙球鞋的右腳都被盜走，損失金額高達45000美元（約35萬港元），誇張情況讓他無法開店做生意，正在考慮關閉店鋪。
點圖放大看看鞋店老闆公開的監視器影片截圖及更多相關照片：
+14
事件8日凌晨發生在俄亥俄州辛辛那堤市（Cincinnati）的Sole Bros鞋店，店主科恩（Luke Kern）凌晨2時手機收到通知，發現商店遭人打劫，店內約100多雙鞋子的右腳不翼而飛，還有幾件衣服、十幾雙完整的鞋子。
科恩調閱店內監視器，發現凌晨時有3名男子闖進店內，其中1人還從背包中拿出酒來喝，後來身上捧着大量鞋子離開。
科恩表示：
我發現牆上展示的鞋子幾乎都被他們拿走了，這真的是令人心情很沮喪的一刻。
科恩表示，這已經是鞋店在18個月內所遇到的第二宗搶劫案。
店裡生意經營得很辛苦，又一直遇到類似事件讓他感到灰心，特別對外公布監視器畫面，希望大家能幫忙提供線索、捉拿竊賊。
【延伸閱讀】抖音女自助付款機故意嘟漏商品「被AI發現」當場被抓 真相大逆轉
點圖放大瀏覽：
+21
【延伸閱讀】美國賊仔闖油站直接把車偷走 車主在旁邊嚇呆過程僅15秒
點圖放大瀏覽：
+8
美國記者街頭報道芝加哥治安問題 下秒遭持槍打劫即變受害者美國三藩市景點匪徒猖狂 光天化日砸車窗行竊不理乘客也在｜有片有片｜美國搶匪大吼「把錢給我」 掏槍威嚇無人理 最終黯然離開真是防彈少年團！巴西搶匪見女子手機貼BTS成員照 一原因秒逃亡澳洲男賊入屋持刀行劫 反被屋內漢強姦毆打死亡 陪審團裁決出爐英男姦殺案震驚全國：2女劫財「得不償失」 警靠一件外套緝兇
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】