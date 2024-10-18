美國治安｜怪盜團闖鞋店「偷走100多隻鞋」　店主崩潰：只偷右腳

撰文：ETtoday
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美國俄亥俄州出現一起奇怪盜竊案件。

一名鞋店老闆發現店裡約100雙球鞋的右腳都被盜走，損失金額高達45000美元（約35萬港元），誇張情況讓他無法開店做生意，正在考慮關閉店鋪。

美國俄亥俄州一名鞋店老闆發現店裡約100雙球鞋的右腳都被盜走。（IG@solebroscincy）

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事件8日凌晨發生在俄亥俄州辛辛那堤市（Cincinnati）的Sole Bros鞋店，店主科恩（Luke Kern）凌晨2時手機收到通知，發現商店遭人打劫，店內約100多雙鞋子的右腳不翼而飛，還有幾件衣服、十幾雙完整的鞋子。

科恩調閱店內監視器，發現凌晨時有3名男子闖進店內，其中1人還從背包中拿出酒來喝，後來身上捧着大量鞋子離開。

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科恩表示：

我發現牆上展示的鞋子幾乎都被他們拿走了，這真的是令人心情很沮喪的一刻。

科恩表示，這已經是鞋店在18個月內所遇到的第二宗搶劫案。

店裡生意經營得很辛苦，又一直遇到類似事件讓他感到灰心，特別對外公布監視器畫面，希望大家能幫忙提供線索、捉拿竊賊。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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