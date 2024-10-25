美國麥當勞食物中毒案已知源頭　肯德基、Pizza Hut下架生洋蔥

美國麥當勞「足三両」漢堡包爆發大腸桿菌感染事故，已經導致1人死亡，49人不適。該公司24日宣布，來自一間加州食品公司的新鮮洋蔥與這次事件有關。Pizza Hut、KFC、Burger King等連鎖快餐食肆，也紛紛緊急下架生洋蔥。



根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的資訊，這次感染事故在全國10個州通報49宗病例，已造成1人死亡、10人住院。患者主要集中在科羅拉多州和內布拉斯加州，而且均曾進食麥當勞的足三両。

麥當勞表示經調查後，相信事故源頭是來自加州薩利納斯泰勒農場（Taylor Farm）供應予一個分發中心的新鮮洋葱。該公司已經在數州下架了足三両。

肯德基、Pizza Hut和Taco Bell等連鎖快餐店已表示，決定下架新鮮洋蔥。(Reuters)

事故導致其他連鎖餐廳也暫時停止使用新鮮洋蔥。經營肯德基、Pizza Hut和Taco Bell的百勝餐飲集團（Yum Brands）表示，基於極為謹慎的考量，決定下架新鮮洋蔥。

漢堡王母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）日前也透露，旗下5%餐廳使用泰勒農場位於科羅拉多州分銷廠的洋蔥，公司兩天前就要求各分店將這些洋蔥下架。

而一名科羅拉多男子因食用問題漢堡包不適，入稟法院向麥當勞索償5萬美元（約39萬港元），成為首宗索償案件。據知，目前至少有10宗同類的案件進行申索中。