美國麥當勞集體食物中毒1死49不適！洋蔥是元兇？保存5招防染病毒

美國多間麥當勞發生集體食物中毒事件，釀成1名長者死亡、10人送院、至少49人不適，美國疾病控制與預防中心（CDC）於10月22日表示，美國麥當勞推出的「足三兩」漢堡包涉因大腸桿菌引發大規模食物中毒，經美國食品藥物管理局的初步分析，洋蔥絲很有可能是元兇！雖然洋蔥是配料，但不妥善處理，隨時感染細菌病毒，危害健康！以下有正確保存洋蔥5大方法防感染，即看下文！



美國麥當勞集體食物中毒 1死10送院49不適

根據美國哥倫比亞廣播公司（NBC）於10月23日早上報道，美國疾病控制與預防中心（CDC）指在9月27日至10月11日期間，先後有10個州報告感染個案，其中科羅拉多州有27宗，內布拉斯加州有9宗。感染者體內都帶有相同的大腸桿菌菌株，並表示都曾進食「足三兩」漢堡包。而美國麥當勞也發出聲明，表示初步懷疑跟食材中的洋蔥有關，並稱已有數個州停用製作「足三兩」漢堡包的洋蔥絲和牛肉餅。

美國麥當勞發出聲明，表示初步懷疑跟「足三兩」中的洋蔥有關。(網上圖片）

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大腸桿菌症狀｜感染大腸桿菌有幾嚴重？

大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。少數病人的感染可能會誘發危及生命的併發症，例如引致幼童腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。

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大腸桿菌高危3食物

除了洋蔥，有哪些食物都容易感染大腸桿菌？

1. 未煮熟肉類

2. 未經消毒的牛奶、芝士

3. 沒有洗淨的蔬菜水果



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麥當勞員工揭洋葱暗黑料理法！

美國麥當勞19歲員工艾伯特在社交平台，上傳麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程，過程中可見洋蔥絲是經過「脫水」加工處理，去除所有水分以保持新鮮，他們使用洋蔥絲前，會把冷凍洋蔥絲跟一堆冰塊一起倒進鍋子裏，加水後充分攪拌均勻至混和物變濃稠，最後蓋上蓋子，這就是美國麥當勞保存洋蔥絲的方法。（請按下圖）

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洋蔥處理｜保存防染菌5方法

一般原隻洋葱可保存2至3個月，但切開剝皮後的洋葱則只能保存一星期左右。（photoAC）

雖然未知洋蔥這樣「脫水」加工處理的過程，是否與這次食物中毒事件有關！但洋蔥如何保存有助預防感染？以下提供5個最佳方法：

洋葱保存法1：避免接觸水分

洋蔥怕濕，應用舊報紙或夠厚的廚房紙巾包覆洋蔥，找通風良好的陰涼位置存放；或以懸吊或者裝在籃子裡的方式保存。當洋蔥變軟爛時，就是保存期限已到的訊號。

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洋葱保存法2：冷藏前包覆洋蔥

如需冷藏，建議在保持乾燥的狀況下，先用舊報紙與廚房紙巾包好，並將洋蔥放到蔬果格中冷藏。比起高溫濕熱的天氣，冷藏的洋蔥保存期限較長，能達到2周左右。且冷藏過的洋蔥會釋放出硫化物，切洋蔥時不易產生流淚狀況。

洋葱保存法3：放入密封袋冷凍

冷凍可以大幅提昇洋蔥的保存期限至1個月左右。可先將洋蔥切片或切丁，再放入密封袋中保存，因為洋蔥切絲後，營養素會開始流失，加快氧化速度，容易腐爛，所以建議放進密實袋裡冷凍。烹調時就不需解凍，直接取出加熱即可。這樣的洋蔥會比較沒有辛辣味，炒起來也更容易轉成金黃色，是能夠讓下廚更有效率的做法。

冷凍可以大幅提昇洋蔥的保存期限至1個月左右。（圖片來源：Pexels)

洋葱保存法4：煮熟進食

雖然洋蔥可以生食，甚至有保健效果，例如緩解身體疼痛、心血管保健、降膽固醇、殺菌、抗癌等，但洋蔥含有寡糖且有刺激的辛辣味，容易產生脹氣不適等情況，尤其是長者和脾胃虛弱人士更應注意，宜把洋蔥煮熟才進食。

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洋葱保存法5：冷凍後毋須解凍

冷凍洋葱是不需要解凍的，需要使用時即打開雪櫃取岀，如果洋葱解凍會令表皮岀水，容易引致變壞情況。