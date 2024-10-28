麥當勞大腸桿菌事件源頭排除牛肉　美國重售「足三兩」漢堡

麥當勞（McDonald's）排除牛肉為導致美國跨州大腸桿菌疫情的源頭，並宣布所有麥當勞快餐店將在本週恢復提供名為「足三兩」的牛肉漢堡。



彭博社報道，麥當勞供應鏈長皮納（Cesar Pina）10月27日發表聲明說：「我們非常有信心，與此次疫情有關聯的任何被污染產品，已從我們的供應鏈和所有麥當勞餐廳清除。」

聲明說，麥當勞將恢復「足三兩」（Quarter Pounder）牛肉漢堡配送，預計所有麥當勞快餐店未來一週將恢復供應。

麥當勞的「足三兩」牛肉漢堡配有生洋蔥絲，受影響的麥當勞快餐店將提供不加這種洋蔥絲的牛肉漢堡。

美國疾病控制與預防中心（CDC）2024年10月22日表示，當地麥當勞推出的「足三兩」漢堡包（Quarter Pounder）涉因大腸桿菌引發大規模食物中毒，在10個州造成至少49人不適1人死亡。圖為麥當勞推出的「足三兩」漢堡包。（美國疾病控制與預防中心網站）

科羅拉多州（Colorado）農業部說，多批麥當勞品牌的新鮮和冷凍牛肉的子樣本均未檢測出大腸桿菌，並表示牛肉檢測已經完成，預計不會收到更多檢測樣本。

美國疾病控制與預防中心（CDC）25日表示，大腸桿菌疫情蔓延至13州，科羅拉多州報告的病例最多。此次疫情造成至少一人死亡，另有近75人受感染。監管機構一直在調查麥當勞牛肉是否為大腸桿菌的源頭。

婓濟麥當勞在Facebook公布暫停巨無霸、足三兩等菜色。（facebook/ McDonaldsFJ 截圖）

牛腸道內的大腸桿菌可能污染牛肉，如果烹製得當，肉餅中的大腸桿菌會被殺死。

CDC認為此次疫情對公眾的風險「非常低」，麥當勞的洋蔥供應商加州薩利納斯泰勒農場（Taylor Farms）也召回多批產品，其他快餐連鎖店也因為擔心大腸桿菌問題而不在漢堡中加洋蔥。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

