「素媛案」性侵犯趙斗淳再搬家　警設特別保安中心遭轟嘥稅金

綜合多家韓媒報道，「素媛案」性侵罪犯趙斗淳（조두순）近日搬家，韓國警方在其新住所周圍加強巡邏，還考慮將「特別保安中心」搬至附近，消息引起韓國民眾熱議，批評是浪費稅金。



趙斗淳2008年在安山市性侵一名年僅8歲的女童，致其大小腸流出體外，餘生都需要靠人工肛門度日。他僅被判入獄12年，引發爭議。事件被翻拍為電影《素媛》並促進韓國相關立法。

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2020年12月，趙斗淳出獄後，一直居住在安山市檀園區瓦洞的住宅。

《朝鮮日報》報道，京畿南部警察廳2024年10月28日表示，警方23日上午接獲法務部通知稱，趙斗淳已經搬家，新的住處距離原先的住宅約2公里，同樣位於瓦洞。

報道指，搬家原因是先前的房屋月租合約到期。他過去原打算在2022年租約到期時搬到安山市仙府洞，但因仙府洞居民和婦女團體的抗議而作罷。

2024年3月，趙斗淳自稱「與妻子吵架」違反夜間限制外出令，又被判入獄3個月。（影片截圖：YouTube/ JTBC News）

警方表示除了加強巡邏、永久部署巡邏車外，還考慮將在前住址設置的「特別保安中心」搬至趙斗淳新家附近。

消息傳出後，此事在韓國網絡引起討論，有民眾批「為什麼把這種人放回社會，然後在他身上浪費稅金」、「還是有接受他的房東呢」、「可惜了稅金…...」