素媛｜殘害女童舉國震怒　韓國淫魔趙斗淳受訪語無倫次否認強姦

韓國「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以變態血腥的手法殘忍性侵8歲女童，導致對方肛門與性器官嚴重毀損、終生使用人工肛門與尿袋，刑滿出獄後與妻子同住。



（編按：趙斗淳2020年12月刑滿出獄，被要求接受監控，以及晚上9時後不得離開住所等，但他2023年12月4日年底曾在晚上擅自外出。）

他當天與妻子爆發爭執，違反規定夜間強行外出40分鐘，遭檢方求處1年徒刑，他接受當地媒體訪問時再度否認犯下性侵女童等罪。

叫記者「大嬸」 稱自己不是人 點圖了解更多：

+ 19

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《Channel A》，趙斗淳昨（11）日前往水原地方法院安山分院接受「夜間強行外出」一案的審判，檢方在該案向法官求處1年徒刑。

豈料審判結束後步出法院門口、接受現場媒體記者採訪時，他卻又再度失言，不僅否認犯案，還稱其中一名女記者為「大嬸」。

針對記者為何不顧法律規定、夜間強行外出的提問，趙斗淳表示：「大嬸，我想抗議的就是這一點！其實我老婆已經離開家門22次，有一次回來的時候喊着要離婚，她既不離婚、也往返家門多次，還亂罵一通……（以下不知所云）」

【相關圖輯】強暴8歲女童令其肛門與性器官壞死 點圖了解更多案情細節▼▼▼

+ 14

接着，趙斗淳提起過去的性侵女童案：「對啦，我確實犯錯了！我講常識就好了，人們喜歡聽抽象的故事，所以我只講抽象的。對只有8歲的小丫頭做出那種事，那還算是人嗎？那還算是男人嗎？（指性侵案）不就是在說我嗎？但我不是人，我自己看也是這樣，不像話嘛！」

趙斗淳出言否認犯案：「我完全不是這種人！現在有5台攝影鏡頭擺在前面，我完全不是這種人。8歲小女孩她到底懂什麼？這真的令人憤怒，憤怒，我也很憤怒！行了嗎？我說我也很憤怒！」

眼見趙斗淳又開始要長篇大論，法院關係人士想要阻斷趙斗淳發言，趙斗淳表示：「等一下，你不能打斷我講話吧！你不要碰我。Don't touch my body.」

【延伸閱讀】戀童癖有多普遍？早前科技公司與警方合作扮11歲少女開IG測試 發文1分鐘即被「圍攻」（點圖了解更多）▼▼▼

+ 22

網友們留言：

「我真的不懂他到底想要表達什麼」

「記者採訪的時候一定嚇到漏尿」

「我看他好像瘋了」

「看來需要進行精神鑑定」

「警察對他態度畢恭畢敬的才可怕吧」

「媒體為什麼要打馬賽克」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】