英國擬8年來首加大學學費　本地生明年上限增至9535英鎊

英國工黨政府11月4日宣布，計劃明年起調高大學學費，是2017年以來首次上調。教育大臣Bridget Phillipson表示，為改善眾多院校的財務問題，大學學費將按照通脹上調，料明年10月起，大學學費每年上限增至9,535英鎊。



圖為2024年10月27日，英國教育大臣Bridget Phillipson出席節目後離開英國廣播公司（BBC）。（Reuters）

教育大臣Bridget Phillipson稱，本屆政府為解決財政挑戰，被迫作出艱難決定。YouGov上月公布的民調則顯示，只有9%英國人支持加學費。

英國本地學生的本科生學費，於過去12年只增加了250英鎊。上屆政府並於2017年為學費設定上限，本地本科生每年為9,250英鎊。大學普遍依靠國際生的無上限學費，來維持學校的收支平衡。

圖為2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

不過，由於近年外國學生減少，加上通脹持續高企，今年5月有報告顯示，不少院校正陷入財政困難，除非大幅削減成本，否則將面臨倒閉。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2020年競逐工黨領袖時，呼籲取消大學學費。而在今年英國大選時，該黨也曾承諾不會加稅。