美國大選｜特朗普一臉倦容現身投票　指若選舉公平不會挑戰結果

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選投票正如火如荼地舉行。美國媒體報道，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的票站投票後見記者。他堅信自己會勝選，對競選活動沒有任何遺憾。



特朗普當地時間11月5日凌晨2點多才結束在密歇根州（Michigan）的競選活動，一臉倦容的他同日中午現身佛羅里達州西棕櫚灘的票站投票。

特朗普在投票後見記者，他對勝選充滿信心，表示大量保守派選民似乎都已投票。「共和黨人似乎都傾巢而出來投票。」

當被問及他對自己的競選活動是否有任何遺憾時，特朗普表示並沒有任何遺憾。

特朗普表示：「如果這是一次公平的選舉，我將是第一個承認結果的人。」

2024年11月5日，美國佛羅里達州棕櫚灘，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，完成投票後見記者。（Reuters）

特朗普指，如果他輸了，他不會提醒他的支持者不要使用暴力。「我不必告訴他們」，因為他們「不是暴力的人」。

特朗普又提到：「我聽說賓夕法尼亞州要等兩三天后才能完成點票，我認為如果要那麼長時間才有結果是離譜的。」

2024年11月5日，美國佛羅裡達州棕櫚灘，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，完成投票後見記者。（Reuters）

特朗普表示將投票結束後，將會在佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘會議中心（Palm Beach County Convention Center）與、數以千計、「一群非常特別」的支持者一起觀看點票。

他指出：「我們的優勢似乎非常明顯。」