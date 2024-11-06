美國總統大選｜FBI：佐治亞等3搖擺州接俄羅斯「詐彈」恐嚇

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨／選舉】美國大選11月5日正式登場，部份票站出現零星事故，包括搖擺州賓夕法尼亞有地方投票機故障，票站需延長投票。另外，聯邦調查局（FBI）表示，佐治亞州、密西根州和威斯康星州這3個戰場州的投票站，均曾接獲「詐彈」恐嚇，當中多個電郵網域似乎來自俄羅斯。FBI指出，當中未有任何恐嚇被認具可信性。 俄羅斯駐華美大使館未回應事件。



美國總統大選｜賓州有縣投票機故障 票站補時兩句鐘

賓州坎布里亞縣（Cambria County ，暫定）因投票機「軟件故障」，選民無法無法掃描選票。法院下令票站延長開放兩小時、至晚上10時結束，州務卿正與縣官員合作解決問題。

另外，賓夕法尼亞州貝德福德縣（Bedford County，暫譯）多個選區計票機出現問題，但不影響選民投票。

美國總統大選｜佐治亞州票站接恐嚇曾疏散

路透社引述FBI官員稱，佐治亞州就收到了兩打以上的「詐彈」恐嚇電郵，其中大部份針對在富爾頓縣（Fulton County），該縣涵蓋民主黨票倉亞特蘭大的大部份地區。其中有兩個票站一度疏散，約30分鐘後重新開放，該縣正在尋求法院命令，延長兩個票站的時間。另外，有小鎮票站一度關閉，原因是一名選務人員，向同事發出炸彈恐嚇。

佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）稱，多數恐嚇源自俄羅斯。他表示，「看來他們（俄羅斯）是在搞惡作劇，他們不希望我們有一個順利、公平和準確的選舉。」

威斯康辛州選舉委員會主席Ann Jacobs表示，州首府麥迪遜（Madison）的兩個投票站收到「詐彈」恐嚇，但並未擾亂投票。她表示，不知道是否與俄羅斯有關。

紐約州也有名剛出獄男子，因沒有重新登記，於票站被指無資格投票。他恐嚇槍擊或縱火報復，已經被捕。