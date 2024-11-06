美國總統大選｜FBI促防範兩段假視頻　謊稱恐怖威脅及選舉舞弊

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨／選舉】美國大選11月5日正式登場，美國聯邦調查局（FBI）同日警告，國民需防範兩段新的虛假視頻，內容失實地提出恐怖威脅和選舉舞弊。當局預期，在投票期間，同類假訊息將會增加。



圖為2024年11月5日，美國大選舉行，緬因州選民到票站投票。（Reuters）

其中一段虛假視頻訛聲稱來自FBI，宣稱由於高度恐怖威脅，敦促選民「遙距投票」；另一段影片則包含一份虛假新聞稿，聲稱來自該FBI，提及5所監獄的囚犯投票遭操縱。

FBI聲明強調，相關內容全部「不實」，試圖欺騙公眾，目的為破壞民主進程並削弱民眾對選舉制度的信任。

圖為2024年11月5日，美國大選舉行，紐約市曼哈頓一個票站。（Reuters）

不過，網絡安全和基礎設施安全局（CISA）表示，截至美國東部時間上午11時，暫時未有證據顯示選舉遭到大規模干擾，但仍警告外國有可能試圖干預。