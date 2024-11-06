內塔尼亞胡以缺乏信任為由　突然撤除國防部長加蘭特職務

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月5日以「不信任」為由，撤除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）的職務。內塔尼亞胡表示，針對當前的軍事行動，他近幾個月對加蘭特在管理上的信任「減弱」。



圖為2024年10月17日，以色列和哈馬斯的衝突持續，加沙地帶竄起濃煙。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，在戰爭期間，總理和國防部長之間必須充分互信。「不幸的是，儘管在行動的頭幾個月存在這種信任，而且工作也非常富有成效。但在最後幾個月裡，我和國防部長之間的這種信任破裂了」。

內塔尼亞胡表示，他和加蘭特在軍事行動管理方面，存在重大分歧。他曾多次嘗試彌合這些差距，但差距愈來愈大。內塔尼亞胡又批評，問題以一種不可接受的方式，讓公眾知悉，且更惡劣的是遭敵人幸災樂禍，並從中獲得很多好處。

加蘭特在社群媒體上發文稱，保護以色列的安全永遠是其使命。

圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

內塔尼亞胡辦公室在聲明中表示，任命外交部長卡茨（Israel Katz）接替加蘭特擔任國防部長，前內政部長薩爾（Gideon Saar）擔任外交部長。